Роҳпаймоии мардумӣ дар Байрут дар солгарди фоҷиаи пейҷер / Таъкид бар ҳимоят аз маҷрӯҳон ва дархост барои муҳокимаи Исроил

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт (а) - АБНА - фаъолони лубнонӣ имрӯз чаҳоршанбе, 17 сентябри 2025 дар як роҳпаймоии мардумӣ дар пойтахти Лубнон, хостори муҳокимаи Исроил ба хотири ҷиноятҳое шуданд, ки алайҳи ҳазорон шаҳрванди лубнонӣ дар ҷараёни фоҷиаи таркиши дастгоҳҳои пейҷер анҷом шуд. Иштирокдорон таъкид карданд, ки адолати байналмилалӣ танҳо роҳи ҷилавгирӣ аз фирори Талавив аз муҷозот аст.
Созмондиҳандагони роҳпаймоӣ дар баёнияе аз давлати Лубнон хостанд, ки як парвандаи ҳуқуқии ҷомеъ таҳия кунад ва аз коршиносони дохилӣ ва байналмилалӣ барои ироаи шикоятҳо алайҳи Исроил дар маҳоким ва мароҷеи қазоии зирбат истифода намояд. Онҳо таъкид карданд, ки ҳифозат аз шаҳрвандон дар баробари таҳдидот ва таҷовузоти мукаррари Исроил аз ибтидоиитарин вазифаҳои давлат аст.
Баёния ҳамчунин ишора кард, ки коршиносони Созмони Милал таъкид кардаанд, ки иқдомоти артиши Исроил аз тариқи талош барои куштори ҷамъӣ ва эҷоди ваҳшат ва тарси тасодуфӣ, ҷинояти ҷангӣ ва нақзи ошкори қавонини байналмилалии башардӯстона аст.
Созмондиҳандагон таъкид карданд, ки ин роҳпаймоӣ дар мухолифат бо ҳар гуна талош барои оддисозии равобит бо Исроил баргузор шуд ва бар ҳаққи лубнониҳо барои муҳокимаи муртакибони ҷиноятҳо таъкид карданд. Онҳо афзуданд, ки хостаи муҳокимаи қазоӣ бо ҳеҷ масири сиёсӣ таъоруз надорад, балки як зарурати миллӣ ва инсонӣ аст.
Your Comment