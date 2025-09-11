Канони дар бораи дарсҳои ҳамлаи Исроил ба Қатар барои кишварҳои минтақа нақл мекунад

Агентии хабарии Абно: Носир Канони, собиқ сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ, дар ёддошти махсус барои Агентии хабарии Меҳр, бо ишора ба ҳамлаи ахири режими саҳюнистӣ ба Қатар навиштааст: "Ҳамлаи ҷинояткорона ва таҷовузкоронаи режими Исроил ба Қатар барои террори пешвоёни Ҳамос, дарсҳои зиёдеро дар бар мегирад. Умедворем, ки кишварҳои арабӣ ва исломии Ғарби Осиё аз ин дарсҳо рӯй нагардонанд ва ояндаи минтақа ва кишварҳои худро аз ин бештар дар зери таҳдидҳои сарнавиштсоз қарор надиҳанд."
Исроил сарчашмаи бепоёни ноамнӣ, бесуботӣ ва ҷанги фарогир дар минтақаи Ғарби Осиё аст.
Ҳуқуқи байналмилалӣ, Созмони Милали Муттаҳид ва механизмҳои байналмилалӣ ба далели дастгирии ҳамаҷонибаи давлатҳои Амрико, Бритониё, Олмон ва Фаронса аз режими Исроил, дар муқобили мошини ҷанг, таҷовуз ва террори Исроил нотавон ҳастанд.
Амрико иттифоқчии стратегии Исроил ва эҷодкор ва пуштибони лоиҳаи "Исроили бузург" аст ва такя ба Амрико барои дафъи бадии Исроил, мисли "худкушӣ аз тарси марг" аст.
"Исроили бузург" як ҷузъи ҳадафҳои лоиҳаи "Ховари Миёнаи бузург ё нав" аст. Исроили бузург аз тариқи ҷанг ва таҷовуз ва ишғол ба вуҷуд меояд, на аз тариқи сулҳ, бинобар ин, сулҳ бо Исроил, дар асл, ӯҳдадории яктарафа ба як режими саркаш, тавсиахоҳ ва нажодпараст аст.
Амният хариданӣ нест ва ҳампаймонӣ бо Амрико амниятсоз нест. Аслиҳа ва таҷҳизоти дифоъӣ ва пойгоҳҳои низомии Амрико дар кишварҳои минтақа, дар хидмати манфиатҳои стратегии Амрико ва Исроил аст.
Ҷунбишҳо ва ҷараёнҳои муқовимат дар Фаластин ва Лубнон ва Яман ва Ироқ, пуштибони кишварҳои минтақаи Ғарби Осиё дар баробари ваҳшигарии Исроил ва бадқавлияти Амрикост.
Фаластин хатти пеши дифоъ аз амнияти минтақа дар баробари лоиҳаи Исроили бузург аст. Барои танбеҳи Исроил ва эҷоди боздорандагии стратегӣ, дастгирии муқовимат дар Фаластин ва шикастани муҳосираи Навори Ғазза, аҳамияти фаврӣ ва стратегӣ дорад.
Хориҷ кардани Амрико аз минтақаи Ғарби Осиё, хидмат ба амнияти пойдори минтақа ва муқаддимаи ҳамкории дастҷамъӣ барои амнияти муштарак, фарогир ва пойдор аст.
Низоми Асад дар Сурия, сарфи назар аз сустиҳо ва камбудиҳо, як қисми ҷабҳаи боздоранда дар баробари терроризми давлатӣ ва тавсиахоҳии Исроил буд. Дастгирии якпорчагии сарзамини Сурия, таъсиси ҳукумати миллӣ ва мардумӣ дар ин кишвар ва дифои дастҷамъӣ аз Сурия дар баробари тавсиаи сарзамини Исроил, як ҷузъи муодилаи боздоранда дар баробари таҷовузкорӣ ва исёнгарии Исроил аст.
Исроил фавритарин ва хатарноктарин таҳдид барои амният ва субот дар минтақа аст. Зарур аст, ки кишварҳои минтақаи Ғарби Осиё фавран як иттиҳоди дастҷамъӣ дар баробари режими террористии Исроил ташкил диҳанд.
Қатъи равобити сиёсӣ, иқтисодӣ ва тиҷоратӣ бо Исроил аз ҷониби кишварҳое, ки чунин равобит доранд, хидмат ба амнияти миллӣ ва ҷамъии кишварҳои арабӣ ва исломӣ аст.
Ҷаласаи фавқулоддаи сарони арабӣ-исломӣ дар Доҳа, ки мақомоти олии Қатар аз баргузории он дар авоили ҳафтаи оянда хабар додаанд, фурсате барои ба кор бурдани дарсҳои кишварҳои минтақаи Ғарби Осиё аз ҳамлаи режими Исроил ба Қатар ва бознигарӣ дар иштибоҳҳои стратегии гузашта аст.
