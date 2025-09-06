Аммори Ҳаким : Эрон сангари хати муқдами ҷаҳони ислом аст

Сид Аммори Ҳаким , Раҳбари ҷараёни ҳикмати миллии Ироқ рӯзи шанбе бо ҳузур дар ҳарами мутаҳҳари ҳазрати Имом Хумайнӣ ( раҳ ) , нисбат ба бунёнгузори Ҷумҳурии Исломии Эрон адоӣ эҳтиром кард . Ба гузориши Порс тудей , Аммори Ҳаким дар дидор бо « Сайидҳасани Хумайнӣ » наваи ҳазрати Имом Хумайнӣ ( раҳ ) , бо таъкид бар ҳамдилӣ ва ҳамроҳии умуми мусулмонони шиъа ва суннӣ бо Ҷумҳурии Исломии Эрон дар дифои муқаддаси 12 рӯзаи ахир , гуфт : Мусулмонон ба далели танаффур аз режими саҳюнистӣ бо кишваре, ки аз худ дар муқобили Исроил дифоъ ва бо он мубориза кунад , ҳимоят мекунанд .
Ҳаким афзӯд : Дифои муқаддаси 12 рӯза мӯҷиби якпорчагӣ дар Эрон ва пок шудани иттиҳоми қадимии фирқагароӣ ба Ҷумҳурии исломӣ дар сатҳи ҷаҳони ислом шуд .
Ҳаким бо баёни инки Эрон ба суръат аз шоки ҳамлаи режими саҳюнистӣ хориҷ шуд , ба зарбаи асосӣ ба падофанди ин режим ва ғофилгирии он аз қудрати мӯшакҳои эронӣ ишора кард ва тасреҳ кард : Онони ҳам акнӯн бо шикаст дар ин ҳавзаҳо , ба дунболи ошӯб дар Эрон ҳастанд .
Раҳбари ҷараёни ҳикмати миллии Ироқ , Эронро сангари хати муқдами ҷаҳон ислом донист ва гуфт : Кишварҳои минтақа имрӯз эҳсос кардаанд ки агар Эрон дар набард бо режими саҳюнистӣ тазъиф шавад , ҳамаи минтақа зарар хоҳад кард .
342/
