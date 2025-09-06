  1. Home
Қишм ; Сарзамини сахраҳои розолӯду ҷангалҳои шиновар

7 Сентябр 2025 - 00:19
News ID: 1724278
Source: Parstoday
Қишм ; Сарзамини сахраҳои розолӯду ҷангалҳои шиновар

Қишм бузургтарин ҷазираи Эрон дар Халиҷи Форс аст

Дар ҷануби Эрон , ҷое миёни оби бекарони Халиҷи Форс , ҷазираӣ орамида ки гӯйӣ аз дили афсонаҳо бархеста аст . Ба гузориши Порс тудей , Қишм , бузургтарин ҷазираи Эрон , на танҳо як мақсади гардишгарӣ , балки таҷрубае аз мувоҷиҳа бо табиатӣ бебадал ва розолӯдаст . Инҷои замин бо шумо сухан мегӯяд .

Дарраи Ситорагони яке аз шигифтангезтарин ҷозибаҳои табии ҷазираи Қишм , бо сахраҳоӣ ки гӯйӣ аз осмон суқӯт кардаанд , ривоятгари миллионҳо сол таърихи заминшиносӣ аст .

Қишм ; Сарзамини сахраҳои розолӯду ҷангалҳои шиновар

Дарраи Ситорагон

Ҷангалҳои Ҳаро , бо дарахтоне ки дар оби шӯр мерӯянд ва бопоён ва боло рафтани об нафас мекашанд , марзи миёни хушкӣ ва дарёро дар ҳам мешикананд .

Қишм ; Сарзамини сахраҳои розолӯду ҷангалҳои шиновар

Ҷангалҳои Ҳаро

Тангаи Чоҳкуҳ бо девораҳои сангтароши хӯрда ва нурҳое ки аз шикофҳо убӯр мекунанд , фазоӣ халқ кардааст ки ҳам бошукӯҳ аст ва ҳам розолӯд .

Қишм ; Сарзамини сахраҳои розолӯду ҷангалҳои шиновар

Тангаи Чоҳкуҳ

Дар дили ин ҷазира , ғори намакдон чун нигинӣ дурахшон медурахшад ; Тӯлонитарин ғори намакии ҷаҳон , бо қандилҳоӣ булӯрин ва девораҳоӣ рангоранг ки на танҳо чашмро менавозанд , балки ҷонро ором мекунанд . Ин ғорибахше аз жиопорки ҷаҳонӣ Қишм аст ва танаффус дар фазои он хавоси дармонӣ барои бемориҳои танаффусӣ дорад.

Қишм ; Сарзамини сахраҳои розолӯду ҷангалҳои шиновар

Ғори намакдон

Ҷазоири Нози Қишм маҷмӯъае аз ду ҷазираӣ кучаки сахраӣ ҳастанд ки дар замони Ҷазр , бо ақабнишинии оби дарё ба соҳил муттасил мешаванду имкони пиёда рави дар дили Халиҷи Форсро фароҳам мекунанд .

Қишм ; Сарзамини сахраҳои розолӯду ҷангалҳои шиновар

Ҷазоири ноз

Қишм , ҷазираӣ аст ки бояд бо тамоми ҳавос таҷрубааш кард . Инҷо , ҳар манзарааш даъватӣ аст ба таъаммул , ҳар насими ҳомили достонӣ аз гузаштааст ва ҳар қадам сафаре аст ба жарфои зебои ноб . Агар ба дунболи мақсадӣ ҳастед ки фаротар аз гардишгарӣ бошад , ҷое барои кашф , оромишу бозгашт ба хештан , ҷазираи Қишм мунтазир шумост .

