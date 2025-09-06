Қишм ; Сарзамини сахраҳои розолӯду ҷангалҳои шиновар

Дар ҷануби Эрон , ҷое миёни оби бекарони Халиҷи Форс , ҷазираӣ орамида ки гӯйӣ аз дили афсонаҳо бархеста аст . Ба гузориши Порс тудей , Қишм , бузургтарин ҷазираи Эрон , на танҳо як мақсади гардишгарӣ , балки таҷрубае аз мувоҷиҳа бо табиатӣ бебадал ва розолӯдаст . Инҷои замин бо шумо сухан мегӯяд .
Дарраи Ситорагони яке аз шигифтангезтарин ҷозибаҳои табии ҷазираи Қишм , бо сахраҳоӣ ки гӯйӣ аз осмон суқӯт кардаанд , ривоятгари миллионҳо сол таърихи заминшиносӣ аст .
Дарраи Ситорагон
Ҷангалҳои Ҳаро , бо дарахтоне ки дар оби шӯр мерӯянд ва бопоён ва боло рафтани об нафас мекашанд , марзи миёни хушкӣ ва дарёро дар ҳам мешикананд .
Ҷангалҳои Ҳаро
Тангаи Чоҳкуҳ бо девораҳои сангтароши хӯрда ва нурҳое ки аз шикофҳо убӯр мекунанд , фазоӣ халқ кардааст ки ҳам бошукӯҳ аст ва ҳам розолӯд .
Тангаи Чоҳкуҳ
Дар дили ин ҷазира , ғори намакдон чун нигинӣ дурахшон медурахшад ; Тӯлонитарин ғори намакии ҷаҳон , бо қандилҳоӣ булӯрин ва девораҳоӣ рангоранг ки на танҳо чашмро менавозанд , балки ҷонро ором мекунанд . Ин ғорибахше аз жиопорки ҷаҳонӣ Қишм аст ва танаффус дар фазои он хавоси дармонӣ барои бемориҳои танаффусӣ дорад.
Ғори намакдон
Ҷазоири Нози Қишм маҷмӯъае аз ду ҷазираӣ кучаки сахраӣ ҳастанд ки дар замони Ҷазр , бо ақабнишинии оби дарё ба соҳил муттасил мешаванду имкони пиёда рави дар дили Халиҷи Форсро фароҳам мекунанд .
Ҷазоири ноз
Қишм , ҷазираӣ аст ки бояд бо тамоми ҳавос таҷрубааш кард . Инҷо , ҳар манзарааш даъватӣ аст ба таъаммул , ҳар насими ҳомили достонӣ аз гузаштааст ва ҳар қадам сафаре аст ба жарфои зебои ноб . Агар ба дунболи мақсадӣ ҳастед ки фаротар аз гардишгарӣ бошад , ҷое барои кашф , оромишу бозгашт ба хештан , ҷазираи Қишм мунтазир шумост .
Your Comment