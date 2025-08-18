Вокуниши Ал-Азҳар ба ваҳми ташкили «Исроили бузург»

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) — Абна — муассисаи Ал-Азҳари Миср изҳороти Бенямин Нетаняҳу, нахуствазири режими саҳюнистӣ, дар бораи «Исроили бузург»-ро маҳкум ва ин гуна суханонро «ваҳм» ва «суханони таҳрикомез» тавсиф кард.
Ба гузориши «Арабӣ 21», ин муассиса дар баёнияе, ки дар паёмрасони Х мунташир шуд, эълом кард, Ал-Азҳар бо тундтарин ибора, суханони таҳрикомез ва ғайри қобили қабули масъулони режими ишғолгар дар бораи ваҳми «Исроили бузург»-ро маҳкум мекунад. Ин гуна суханон бозтоби зеҳнияти решадор ишғолгарона аст.
Ал-Азҳар таъкид кард, ин гуна суханон, чашмдоштҳо ва ниятҳои ифротии ишғолгаронро барои ситора бар сарвати кишварҳои минтақа ва балъидани боқимондаи Фаластин, исбот мекунад.
Ал-Азҳар дар ин баёния хотирнишон кард, ин ваҳмҳои сиёсӣ, воқеиятро тағйир нахоҳад дод ва чизе ҷуз қалдурӣ ва талош барои мунҳарифи кардани нигоҳҳо аз ҷиноёт ва куштор ва наслкушие нест, ки ишғолгарон дар Ғазза муртакиб мешаванд то Фаластинро аз нақшаи ҷаҳон пок кунанд. Ҳамчунин ин ваҳмҳо, ба ишғолгарон барои ситора бар ҳатто як ваҷаб аз хоки Фаластин машруъият нахоҳад дод. Фаластин сарзамине сарф ан арабӣ-исломӣ аст, ки махдуши кардан он ва тағйир додани воқеияти марбут ба он осон нест.
Муассисаи Ал-Азҳар бо эъломи мухолифати қотеъ бо ривоятҳои динии ифротие, ки ишғолгарон ҳар чанд вақт як бор барои озмудани ҷиддӣ будани кишварҳо ва миллатҳои минтақа баён мекунанд, аз уммати арабӣ ва исломӣ хост дар баробари ин қалдурӣ, ки якпорчагии кишварҳо ва суботи минтақаро таҳдид мекунад, муттаҳид шаванд.
Ҳафтаи гузашта Нетаняҳу дар мусоҳибае телевизионӣ гуфт эҳсос мекунад маъмурияти таърихӣ ва маънавӣ дорад ва бо дидгоҳи «Исроили бузург» иртибот дорад.
