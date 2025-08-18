Набиҳ Берри: Қарори ҳукумати Лубнон дар бораи инҳисори силоҳ ба шакли матраҳшуда қобили иҷро нест

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) — Абна — Набиҳ Берри, раиси парлумони Лубнон дар ҷараёни гуфтугӯ бо шабакаи «Ал-Арабия» хотирнишон кард, ки ӯ хостори гуфтугӯ дар бораи тасмими давлат мабнӣ бар маҳдуд кардани силоҳ хоҳад шуд ва таъкид кард, ки қарори ҳукумат дар бораи инҳисори силоҳ ба шакли матраҳшуда қобили иҷро нест.
Набиҳ Берри дар идома афзуд, қарор аст бо Том Баррак, фиристодаи амрикоӣ нишаст баргузор кунад, аммо худи ӯ ҳеҷ пешниҳоде ба ӯ ироа нахоҳад кард.
Вай ҳамчунин тасриҳ кард, модоме ки режими саҳюнистӣ аз иҷрои тааҳҳудоти худ ва тавофуқоти марбут ба оташбас сар боз мезанад, ҳаргуна тасмиме дар бораи Ҳизбуллоҳ қобилияти иҷроӣ шудан надорад.
Раиси парлумони Лубнон ҳамчунин хотирнишон кард, ки Ҳизбуллоҳ аз замони оташбас, ҳеҷ гулае шиллик накардааст, дар ҳоле ки режими саҳюнистӣ ҳамчунон ба ҳамлаҳои худ идома медиҳад.
Набиҳ Берри ҳамчунин таъкид кард, ки ҳеҷ нигаронӣ аз вуқӯъи ҷанги дохилӣ ё ҳаргуна таҳдиде барои сулҳи дохилӣ вуҷуд надорад.
Пештар, раиси парлумони Лубнон дар суханоне бо таъкид бар зарурати тамаркуз бар муқобила бо режими саҳюнистӣ ва тарҳҳои он алайҳи тамоми ин кишвар, мухолифати худ бо тасмими давлат дар мавриди мавзӯъи силоҳи муқовиматро эълом кард ва ҳушдор дод, ки ихтилофоти дохилӣ набояд ҷои авлавияти муқобила бо таҷовузоти режими ишғолгарро бигирад.
«Наим Қосим» дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон ҳам ҳаргуна дахолати режими саҳюнистӣ дар баҳси дохилии Лубнон дар мавриди силоҳро рад кард ва таъкид кард, ки «Ҳизбуллоҳ силоҳҳои худро ба душмани исроилӣ таҳвил нахоҳад дод.»
Ин изҳорот дар шароите матраҳ мешавад, ки Лубнон ҳамчунон бо чолишҳои сиёсӣ ва амниятӣ даст ва панҷа нарм мекунад.
Дар ҳамин росто, маҳофили сиёсии Лубнон мунтазири вуруди фиристодаи амрикоӣ ва муовини фиристодаи вижаи Амрико дар умури ғарби Осиё, ба Байрут ҳастанд. Ин сафар ҳомили идеяҳои ҷадиде дар бораи тарҳи маҳдуд кардани силоҳ аст.
