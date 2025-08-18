Идеяи "Исроили бузург" барои амнияти минтақавӣ ва ҷаҳонӣ хатари бузург эҷод мекунад

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) - Абна - Вазорати умури хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон тасмими режими саҳюнистиро барои тахлияи шаҳри Ғазза ва дубора овора кардани сокинон ва гурезагони бепаноҳ ба шиддат маҳкум намуда, масъулияти ҷомеаи ҷаҳонӣ ва кишварҳои исломиро барои муқобила бо ин ҷинояти ҷангии ваҳшатнок мавриди таъкид қарор медиҳад.
Вазорати умури хориҷа дар баёнияе овардааст: "Тасмими режими ишғолгар барои кӯчонидани иҷбории сокинони шаҳри Ғазза, ки наздик ба ду сол дар зери шадидтарин бомбаборонҳо қарор дошта ва дар 5 моҳи ахир бо гуруснагии таҳмилшуда аз ноҳияи режими ишғолгар мувоҷеҳ будаанд, мисоли равшани ҷинояти ҷангӣ ва ҷиноят алайҳи башарият маҳсуб мешавад, ки ҳадафе ҷуз такмили тарҳи наслкушӣ ва маҳви Фаластин ба унвони як миллат ва ҳувият надорад. Бешубҳа, ин тасмим маҳсули тасбити бекайфармонии сарварони ҷинояткори режими саҳюнистӣ аст, ки худ натиҷаи ҳимояти ҳамаҷонибаи таслиҳотӣ ва сиёсии Амрико ва бархе кишварҳои аврупоӣ аз ин режим ва монеъ шудан аз ҳар гуна таҳарруки ҷиддии Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид ва ҳамчунин девонҳои байналмилалӣ барои бозхости саркардаҳои ин режим мебошад."
Ҳамзамонии ҷинояти режими саҳюнистӣ дар кӯчонидани иҷбории сокинони шаҳри Ғазза, ки бо ҳадафи тахриби комили симо ва ҳувияти миллии фаластинӣ дар ин барика ва такмили тарҳи наслкушии фаластиниён тарроҳӣ шудааст, бо иддаои вақеҳона ва бисёр хатарноки нахуствазири режими саҳюнистӣ мабнӣ бар талош барои шаклдиҳӣ ба идеяи "Исроили бузург" - ки бахши васеъи аз сарзаминҳои исломӣ-арабӣро шомил мешавад - нишондиҳандаи моҳияти ситараталаби режими ишғолгари саҳюнистӣ ва хатари бузургест, ки ин режим барои сулҳу амнияти минтақа ва ҷаҳон эҷод кардааст.
Ҷумҳурии Исломии Эрон бо ҳушдор нисбат ба тавтиаи режими саҳюнистӣ барои ташдиди қатлу ом ва иртикоби ҷиноятҳои бештар ба баҳонаи ҷобаҷоии мардуми шаҳри Ғазза ба ҷануби ин барика, бар зарурати иқдоми фаврии ҷомеаи ҷаҳонӣ бавижа кишварҳои исломӣ барои таваққуфи ҷангафрӯзӣ ва наслкушӣ алайҳи мардуми Фаластин таъкид ва хотирнишон мекунад, ки бетафовутӣ ва беамалӣ дар баробари зулму туҳуши лаҷомгусехтаи режими нажодпарасти саҳюнистӣ, он режимро нисбат ба тадовуми ҷиноятҳо ва тавсиаталабии ҷинояткорона ҳирсмандтар хоҳад намуд.
