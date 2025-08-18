Интиқодҳо нисбат ба паёмҳои зидди исломии мақоми аршади иёлати Техас

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт(а) — Абна — раиси Комиссияи хадамоти хоксупории Техас ба далели ирсоли паёмҳои исломситезона дар ҷараёни баррасии парвандаи масҷиди «Ист Плано» бо мавҷи интиқодҳо рӯ ба рӯ шудааст.
Гузоришҳо нишон медиҳад, Кристин Типс, раиси ин комиссия, дар мукотиботи худ бо Скотт Бингаман, мудири иҷроии вақт, тасвирҳое аз як шабакаи ифротии ҳомӣ режими саҳюнистӣ ирсол карда, ки Қуръонро матне хушунатомез ва таҳдиде барои ғайримусулмонон муаррифӣ мекард. Вай ҳамчунин видеое аз як ютубери тундрав фиристода, ки масҷиди «Ист Плано»-ро таҳдиде барои ҷомеаи Амрико башумурда буд.
Ин паёмҳо дар ҳоле ирсол шуд, ки комиссияи ёдшуда саргарми баррасии шикояте алайҳи масҷид буд. Ниҳоятан ин маркази исломӣ аз ҳар гуна тахаллуф табарраа шуд.
Дар яке аз паёмҳо, Бингаман, мудири иҷроии вақти комиссияи ёдшуда, дар вокуниш ба муҳтавои зидди исломӣ менависад: «Сахт аст вақте нафрат омӯзиш дода мешавад сабур буд.» Типс низ дар посух навишта буд: «Мувофиқам!»
Интишори ин мукотибот акнун пурсишҳои ҷиддие дар бораи бетарафӣ ва амалкарди комиссияи давлатӣ дар Техас эҷод кардааст. Фаъолони мусулмон ин иқдомро мисдоқи табъиз дониста ва хостори расидагии шаффоф ба моҷаро шудаанд.
