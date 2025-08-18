Дархости баррасии ҳодисаи рӯ ба рӯи масҷиде дар Амрико ба унвони ҷиноятҳои марбут ба нафрати динӣ

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт(а) — Абна — Шӯрои равобити Ислом ва Амрико, шуъбаи Коннектикут (CAIR-CT) аз мақомоти ин иёлат хост ҳодисаи рухдода дар рӯ ба рӯи масҷиде дар шаҳри Стемфорд-ро ба унвони як ҷурми марбут ба нафрати динӣ баррасӣ кунанд.
Ба гуфтаи ин ниҳод, рӯзи гузашта марде бо таваққуфи худрав дар баробари Маркази фарҳангии исломии Ню Йорк дар Стемфорд, ба хонаводаҳое, ки аз намоз бозмегаштанд, шиорҳои зидди исломӣ ва тавҳиномез нисбат ба Паёмбари Ислом (с) сар дод. Ин рафтор, ки дар ҳузури кӯдакон низ анҷом шуд, ба унвони «ҳамлаи каломӣ ҳадафманд» барои эҷоди тарс дар ҷомеаи мусулмонон тавсиф шудааст.
Шӯрои равобити Ислом ва Амрико, шуъбаи Коннектикут дар баёнияе хостори афзоиши гаштҳои полис дар атрофи масоҷиди маҳаллӣ ва ташвиқи мардум ба гузориши мавориди мушобеҳ шуд. Ин шӯро таъкид кард, ки чунин рафторҳо амният ва оромиши мусулмононро таҳдид мекунад.
Муовини раиси полиси Стемфорд, эълом кард ин ҳодиса рӯзи якшанбе гузориш шуда ва ба воҳиди ҷурмҳои муҳим ирҷоъ дода шудааст. Ба гуфтаи вай, маъмурон дар ҳоли баррасии тасвирҳои сабтшуда ва гуфтугӯ бо шоҳидон ҳастанд ва таҳқиқот бо ҷиддият идома дорад.
