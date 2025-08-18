Гуруснагӣ додан василаи шиканҷаи фаластиниён аст

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) — Абна — Созмони Афви байналмилалӣ таъкид кард сиёсатҳои «Исроил» дар тӯли 22 моҳи гузашта, умдатан бо ҳадафи нобудии фаластиниён амалӣ шуда ва бахши ҷудонашаванда аз «ҷинояти наслушии мустамар» алайҳи онон аст.
Эрика Ҷивара, мудири аршади бахши таҳқиқот дар Созмони Афви байналмилалӣ тасриҳ кард: Низоми байналмилалӣ дар амал ба режими Исроил муҷаввизи шиканҷаи фаластиниён ва бархурдорӣ аз масунияти тақрибан комил дар тӯли чанд даҳаи гузашта додааст.
Вай ҳамчунин хостори рафъи фаврӣ ва бидуни шарти муҳосираи Ғазза шуд ва бар зарурати барқарории оташбаси пойдор ва таваққуфи ҳаргуна тарҳе барои тадовуми ишғол ё ташдиди ҳамлаи низомӣ ба ин минтақа таъкид кард.
