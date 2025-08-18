Ҳодисаи ҳаштуми Шаҳривар намунаи равшани терроризми созмонёфта бо ҳимояти Амрико буд

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) — Абна — Ҳуҷҷатулислом «Асғар Асғарӣ» имрӯз якшанбе, 26 мурдоди 1404 дар ҷаласаи ҳамназарӣ ва барномарезии маросими бузургдошти шаҳидони Ҳафтаи Давлат, шаҳидон Раҷоӣ ва Боҳунар бо ишора ба гиромидошти солгарди вуруди озодагон ба меҳани исломӣ дар 26 мурдод, изҳор дошт: «Бояд ин рӯз ва ҳамчунин ёд ва хотираи ҳамаи шаҳидони гаронқадри Инқилоби Исломӣ ва Дифоъи муқаддас ҳамеша гиромӣ дошта шавад.»
Вай бо ишора ба ин ки «ҳафтаҳои оянда барномаҳои мутааддиде дар устон баргузор хоҳад шуд, ки аз муҳимтарин онҳо, муносибати ҳаштуми Шаҳривар аст, ки ёдовари шаҳодати ду шахсияти барҷаста ва мардумии Инқилоби Исломӣ, шаҳидон Муҳаммадали Раҷоӣ ва Муҳаммадҷавод Боҳунар аст,» баён кард: «Ин ду шаҳиди воломақом, намоди соддазистӣ, мардумӣ будан, мудирияти мӯъминона ва инқилобӣ буданд ва ҳодисаи террористии инфиҷори дафтари нахуствазирӣ дар соли 1360, ки мунҷар ба шаҳодати онҳо шуд, намунаи равшани терроризми созмонёфта ва пуштибонии мустақими Амрико ба унвони душмани аслии миллати Эрон буд.»
Раиси Шӯрои ҳамоҳангии таблиғоти исломии Мозандарон бо баёни ин ки «ин ҷиноят бахше аз лоиҳаҳои доимии душманон барои маҳор кардани Инқилоби Исломӣ аз тариқи террор ва ноамнсозӣ будааст,» гуфт: «Дар канори ин муносибат, Юмуллоҳ 17-и Шаҳривар низ аҳамияти вижае дорад, ки яке аз муҳимтарин рӯйдодҳои таърихи Инқилоби Исломӣ аст.»
Асғарӣ идома дод: «Ин қиём бо исор ва муқовимати мардум пояҳои режими Паҳлавиро ларзонд ва шаҳодати ҷамъи зиёде аз ҳамватанони азиз дар майдони Жолаи Теҳрон, нуқтаи атфе дар масири Инқилоб буд.»
Вай илова кард: «Имом Хумайнӣ (р.а.) ин рӯзро Юмуллоҳ номиданд ва бар зарурати гиромидошти он таъкид доштанд ва аҳамияти ин муносибатҳо дар ҳифзи ҳалқаи муқовимати миллати Эрон аст, ки имрӯз ба улгуе барои муқовимат дар ҷаҳон табдил шудааст.»
Раиси Шӯрои ҳамоҳангии таблиғоти исломии Мозандарон ба тадовуми сиёсатҳои зидди эронии душманон ишора кард ва гуфт: «Дар даҳаи 60, ки террор шахсиятҳои инқилобӣ шиддат гирифт, имрӯз ин сиёсатҳо дар қолаби ҷанги таркибӣ, ҳамлаҳои киберӣ ва ҷанги равонӣ ва расонаӣ алайҳи миллати Эрон дунбол мешавад.»
Асғарӣ тасриҳ кард: «Ҷанги 12-рӯзаи таҳмилӣ намунаи баргузори ин фишорҳо буд, ки тайи он садҳо ҳамватан аз ҷумла занон, кӯдакон, имдодгарон, донишмандони ҳастаӣ ва фармондеҳони низомӣ ба шаҳодат расиданд.»
Вай афзуд: «Ин иқдомот нишондиҳандаи тадовуми хабосати истикбори ҷаҳонӣ аст, ки ҳамчунон миллати шарифи Эронро таҳдид мекунад ва зулм ва ҷиноятҳои режими саҳюнистӣ дар Ғазза, ки наздик ба ду сол идома дорад, намунаи дигари ин хушунатҳо аст.»
Раиси Шӯрои ҳамоҳангии таблиғоти исломии Мозандарон бо таъкид бар ин нукта, ки «ҷанги 12-рӯза танҳо як набарди низомӣ набуд,» гуфт: «Ин ҷанг ҷилоэ аз таркиби ҷангҳои низомӣ, киберӣ, расонаӣ ва равонӣ алайҳи миллати Эрон буд, ки бо муқовимати ҳушмандона ва ваҳдати миллат, душманон беасар шуданд.»
Асғарӣ ёд ва хотираи шаҳидони Раҷоӣ, шаҳидони 17-и Шаҳривар ва шаҳидони ҷанги таҳмилиро гиромӣ дошт ва изҳор кард: «Мо бояд ёди шаҳидони хидмат ва исорро ҳамеша зинда нигоҳ дорем ва шаҳидони Ҳафтаи Давлат низ ҷузъи ин азизон ҳастанд, ки дар ин масири пур ифтихор гом бардоштаанд.»
Вай идома дод: «Дар ҷаласаи рӯзи гузашта бо мудирони кулли стандарӣ ва дабири ситоди Ҳафтаи Давлат, барномарезӣ шуд, ки дар рӯзи ҳаштуми Шаҳривар барномаи намоён ва ҷомеъе дар маркази устон баргузор шавад.»
Раиси Шӯрои ҳамоҳангии таблиғоти исломии Мозандарон гуфт: «Ин барнома шомили бахшҳои фарҳангӣ ва маросиме аст, ки дар он илова бар гиромидошти ёди шаҳидон, амалкарди давлат дар як соли ахир ва дастовардҳои низом дар чил ва ҳафт соли гузашта ба мардум ироа хоҳад шуд.»
Асғарӣ бо баёни ин ки «ин маросим фурсате барои огоҳибахшӣ ба мардум дар бораи аҳамияти муқовимат ва исор аст,» идома дод: «Ҳадафи мо тақвияти ваҳдати миллӣ, ишоаи гуфтумони исор, муқовимат ва хидмати содиқона дар миёни наслҳои нав ва ҳамчунин тақбиҳи низоми султа ва ифшои чеҳраи террористии давлати Амрико ва режими саҳюнистӣ аст.»
Вай дар поён изҳори умедворӣ кард: «Бо ҳидоятҳои мақоми муаззами раҳбарӣ ва мушорикати ҳамаи ниҳодҳо, ин барномаҳо ба хубӣ баргузор шавад ва роҳи шаҳидони бузургвор идома ёбад, то миллати Эрон ҳамчунон дар масири муқовимат ва пешрафт гом бардорад.»
