Афзоиши гуруснагӣ дар Африқо ва Ғарби Осиё бо вуҷуди коҳиши ҷаҳонӣ

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт (а) – Абно – дар тозатарин гузориши Созмони Милал дар бораи «Вазъияти амнияти ғизоӣ ва тағзия дар ҷаҳон 2025» таъкид шуда, ки қораи Африқо ҳамчунон бештарин мизони ҷамъияти гурусна дар ҷаҳонро дорад.
Ин гузориш, ки тавассути панҷ оҷонси ихтисосии вобаста ба Созмони Милали Муттаҳид таҳия шуда, эълом мекунад, ки дар соли 2024, беш аз 20 дарсад аз ҷамъияти Африқо – муодили ҳудуди 307 миллион нафар – бо гуруснагӣ дастбагиребон будаанд.
Бар асоси додаҳои мунташиршуда, ин рақам тақрибан ними кулли ҷамъияти гуруснаи ҷаҳон дар соли 2024-ро шомил мешавад. Дар маҷмӯъ, 673 миллион нафар дар саросари ҷаҳон дар ин сол дучори гуруснагӣ будаанд.
Бо вуҷуди ин вазъияти буҳронӣ дар Африқо, гузориши Созмони Милал нишон медиҳад, ки меъёри ҷаҳонии гуруснагӣ дар соли 2024 бо коҳиши андаке ба 8.2 дарсад расидааст; ин дар ҳоле аст, ки ин меъёр дар соли 2023 ҳудуди 8.5 дарсад ва дар соли 2022 ҳудуди 8.7 дарсад буд. Ба таври мутавассит, ин коҳиш муодили коҳиши 15 миллион нафар нисбат ба соли 2023 ва 22 миллион нафар нисбат ба соли 2022 аст.
Дар муқобил, афзоиши гуруснагӣ дар манотиқи Ғарби Осиё ва аксари бахшҳои Африқо идома доштааст; ба тавре ки дар Ғарби Осиё, мизони гуруснагӣ ба 12.7 дарсад (беш аз 39 миллион нафар) расидааст.
Ин гузориш меафзояд, ки бо вуҷуди ин коҳиши нисбӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ, мизони гуруснагӣ ҳанӯз аз сатҳи пеш аз ҳамагирии коронавирус болотар аст. Коршиносон иллати кундии раванди беҳбуди амнияти ғизоиро афзоиши шадиди таваррум дар қимматҳои маводи ғизоӣ дар солҳои ахир донистаанд.
Бар пояи пешбиниҳои ин гузориш, то соли 2030 ҳудуди 512 миллион нафар дар ҷаҳон дучори сӯътағзияи музмин хоҳанд буд, ки ҳудуди 60 дарсад аз ин афрод фақат дар Африқо зиндагӣ хоҳанд кард. Ин омор чолише бузург дар масири таҳаққуқи ҳадафи дувуми тавсеаи пойдори Созмони Милал (ҳавзи гуруснагӣ) ба шумор меравад.
