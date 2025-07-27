Ироқчӣ: Дипломасия ва майдон, ду боли Эрон дар муқобила бо ҷиноёти Исроил аст

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) — Абна — Саййид Аббос Ироқчӣ, вазири умури хориҷа, имрӯз (шанбе) чаҳоруми мурдодмоҳ дар нишасте бо ҳузури Масъуд Пезишкиён, раисҷумҳур ва муовинон ва мудирони Вазорати умури хориҷа дар маҳалли ин Вазоратхона ба ташриҳи иқдомоти дастгоҳи дипломасия дар тӯли ҷанги 12-рӯза ва ҳамчунин пас аз он ва ҳамроҳии дипломасия ва майдон пардохт.
Вай афзуд: Ҳамагӣ дар Вазорати умури хориҷа дар канори нерӯҳои низомӣ буданд ва ҷанги 12-рӯза яке аз намунаҳои ҳамоҳангӣ байни майдон ва дипломасия буд.
Раиси дастгоҳи дипломасия унвон кард: Нерӯҳои мусаллаҳи мо қаҳрамонона аз кишвар дар муқобили душманон дифоъ карданд. Дар канори он сарбозони майдони дипломасия шабонарӯз дар саҳна буданд. Шаш субҳи рӯзи ҳамла дар 23 хурдодмоҳ мудирон дар Вазорати хориҷа ҳозир шуданд ва дар ин муддат низ дар Вазорати умури хориҷа ҳузур доштанд ва бархе шабҳо низ ба манзил муроҷиат накарданд ва дар Вазорати умури хориҷа монданд.
Вазири хориҷа баён кард: Нерӯҳои мо низ аз мазлумияти мардуми Эрон ва машрӯияти дифоъ аз худ дар баробари як таҳоҷуми ошкор дифоъ карданд. Албатта Вазорати умури хориҷа бахше аз давлат аст. Давлат дар маҷмӯъи амалкарди дурахшоне дошт.
Ироқчӣ идома дод: Он чӣ душманро ба ақибнишинӣ ва дархости бидуни пешшарт оташбас кард, ҳам муқовимати нерӯҳои мусаллаҳ ва ҳам мудирияти фавқулоддаи давлат дар идора ва тамшияти умури кишвар буд, ки ҳеҷ халал, заъф ва кӯтоҳӣ пеш наояд ва давлат амалкарди хеле дурахшоне дошт.
Вай баён кард: Муқовимати мардум дар саҳна ва сарбозони шумо дар майдони дипломасия ва Вазорати хориҷа ҳам ҳамин тавр дар 12 рӯз маҷмӯъи хеле зиёде аз иқдомоти дипломатикро сурат додем. Вазири хориҷа гуфт: Дар натиҷаи тамосҳои телефонӣ, иқдомоти сафоратхонаҳои Эрон дар хориҷ аз кишвар ва ... беш аз 120 кишвар дар дунё ин ҳамлаҳоро алайҳи Эрон маҳкум карда ва ибрози ҳимоят ва ҳамбастагӣ бо Эрон карданд.
Ироқчӣ идома дод: Ғайр аз Шӯрои амнияти Созмони милали муттаҳид ва Шӯрои ҳукком, ки таклифашон равшан аст, ҳеҷ созмон ва ниҳоди байналмилалӣ набуд, ки аз Эрон ҳимоят накунад. Созмони ҳамкории Шонгҳай, Ҷунбиши адами тааҳҳуд, Шӯрои ҳамкории Халиҷи Форс, Иттиҳодияи Араб ва Иттиҳодияи Африқо ва бисёре аз мақомоти дунё ба ҳаққонияти мардуми Эрон эътироф карданд, ба хусус ин ки Эрон дар замоне мавриди ҳамла қарор гирифт, ки дар ҳоли иҷрои дипломасия ва даргири иҷрои музокироти дипломатӣ буд ва ин нишон дод чӣ касе аҳли дипломасия ва истифода аз роҳҳои дипломатӣ барои ҳалли масоили байналмилалӣ аст ва чӣ касоне думболи зӯр, қалдурӣ ва салтабталабӣ ҳастанд ва ин ҳаққонияти мардуми Эронро дар ин масир дар ин 12 рӯз нишон дод ва ин ҳаққоният исбот шуд.
Раиси дастгоҳи дипломасия ҳамчунин гуфт, ки кор ва талошҳои Вазорати умури хориҷа ҳамчунон дар арсаҳои байналмилалӣ идома дорад.
Вай гуфт: Ҳамроҳ бо муовинати ҳуқуқии Риёсатҷумҳурӣ машғули мустанадсозии ҷиноёти суратгирифта ҳастем. Дар чанд рӯзи гузашта Вазорати хориҷа даргири масоили Ғазза аст ва тамосҳои телефонӣ, ки дар ин росто сурат гирифт. Дирӯз чандин тамоси телефонӣ сурат гирифт, ки иқдомоти ҳамоҳангро сурат диҳем барои ҷилавгирӣ ва таваққуфи ҷиноёт дар Ғазза ва истифода аз гуруснагӣ ба унвони силоҳ ва нигаҳдоштани мардум дар муҳосираи ғизоӣ ва доруӣ, ки имтиёзоти сиёсӣ дар музокироти марбут ба оташбас бигиранд, ки бо муқовимати мардуми Ғазза дар ин мавзӯъ ҳам ноком монданд.
Вазири хориҷа баён кард: Он чӣ ба ман рӯҳия медод рӯҳияи оқои Пезишкиён буд, ки дар тамос бо эшон будам ҳам дастуруламал бигирем ва ҳам ҳамоҳангиҳои лозимро сурат диҳем ва аз рӯҳияи қавӣ ва шодоб эшон дар баҳбуҳаи шароити сахт истифода кунем.
Your Comment