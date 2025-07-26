Режими саҳюнистӣ даҳҳо ҳазор тонна кумакҳои имдодиро дар навори Ғазза нобуд кард

Ба гузориши Хабаргузории Аҳли Байт(а) ـ Абно ـ ҳамлаҳои «ғайринизомиёни саҳюнист» ба мошинҳои борбари имдодӣ, ки аз Урдун мерасанд, идома дорад ва Ғазза бори дигар ба далели камбуди кумакҳо ва маводи ғизоӣ дар остонаи фоҷиаи бузурге қарор дорад.
Гузаргоҳҳои Рафаҳ ва Карам Абусолим ба далели фаъолиятҳои низомии террористии Исроил дар Рафаҳ фаъол нестанд. Гузаргоҳи Эрез дар шимол низ ба далели ҳамлаҳои «ғайринизомиёни исроилӣ» фаъол нест.
Созмони пахши режими саҳюнистӣ гузориш дод, ки артиши ишғолгар даҳҳо ҳазор маҳмулаи имдодӣ, аз ҷумла миқдори зиёде аз маводи ғизоӣ, ки барои сокинони Ғазза дар назар гирифта шуда буд, дар буҳрони қаҳтии бесобиқа дар навори муҳосирашуда, нобуд кардааст.
Созмони пахши Исроил ба нақл аз манобеъи низомӣ гузориш дод, ки кумакҳои нобудшуда шомили 1000 мошини борбари маводи ғизоӣ ва доруӣ будааст.
Ин манобеъ афзуданд: «Ҳазорон баста зери офтоб вуҷуд дорад ва агар ба Ғазза мунтақил нашаванд, маҷбур хоҳем шуд онҳоро нобуд кунем.»
Онҳо иддао карданд, ки тахриби кумакҳои башардӯстона ношӣ аз нуқс дар механизми тавзеъи кумакҳо дар Ғазза будааст.
Тахриби ҳазорон тонна кумакҳои ирсолӣ ба Ғазза тавассути артиши ишғолгар дар ҳоле сурат мегирад, ки ин навори Ғазза бо қаҳтӣ даст ва панҷа нарм мекунад ва қаҳтӣ ҷамъияти тақрибан 2.3 миллион нафарии онро дар бар гирифтааст.
Ҳамчунин ин иқдом дар буҳрони тазоҳуротҳои ҷаҳонӣ ва дархостҳои раҳбарони сиёсӣ ва созмонҳои байналмилалӣ барои аъмоли фишор бар Исроил ҷиҳати иҷозаи вуруди кумакҳо ба навори Ғазза ва таваққуфи ҷанги тақрибан дусолааш алайҳи Ғазза сурат мегирад.
Дар рӯзҳои ахир, бисёре аз шаҳрҳои ҷаҳон шоҳиди роҳпаймоиҳои густардае дар маҳкумияти муҳосираи таҳмилии Исроил бар навори Ғазза ва гуруснагии мардуми он будаанд.
Ин роҳпаймоиҳо бо дархостҳои афзоянда барои оташбаси фаврӣ ва тазмини ҷараёни номаҳдуди кумакҳои башардӯстона ҳамроҳ будааст. Дар ҷадидтарин изҳорот дар маҳкумияти гуруснагии мардуми навори Ғазза, «Майкл Фахрӣ», гузоришгари вижаи Созмони Милал дар умури ҳаққи ғизо, хост то таҳримҳое алайҳи Исроил аъмол шавад ва таъкид кард, ки маҳкумиятҳо кофӣ нест.
Вай дар мусоҳибае бо Ал-Ҷазира гуфт, ки Исроил монеъи вуруди кумакҳое мешавад, ки дар марз ва дар муқобили дидагони ҷаҳониён анбошта шудаанд. Ӯ бар лузуми идомаи талошҳои арабҳо барои расонидани кумак ба Ғазза таъкид кард.
Your Comment