Ароқчӣ ва бин-Фарҳон Саудӣ дар бораи вазъияти Ғазза ва таҳаввулоти минтақа гуфтугӯ карданд

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (а) – Абно – Сайид Аббос Ароқчӣ, вазири умури хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар тамосӣ телефонӣ бо Файсал бин Фарҳон, вазири умури хориҷии Арабистони Саудӣ, ба баҳсу табодули назар дар бораи рӯйдодҳои минтақаӣ ва байналмилалӣ пардохтанд.
Вазири хориҷаи Эрон бо ишора ба шароити бисёр буҳронии Ғазза, ки ба дунболи ташдиди ҷиноёти режими саҳюнистӣ ба вуҷуд омадааст, ба хусус муҳосираи ғизоӣ ва доруӣ ин навор ва маҳрум шудани мардуми мазлуми он аз об ва ғизо, бар лузуми баҳрагирӣ аз тамом зарфиятҳо монанди Созмони Ҳамкории Исломӣ ва сойир созукорҳои байналмилалӣ барои шикастани ин муҳосира ва расонидани кумакҳои аввалия таъкид кард ва хостори таваққуфи насликушӣ дар Фаластин шуд.
Ӯ ҳамчунин иқдоми Кнессет, парлумони режими саҳюнистӣ, дар таҳмили тасаллути ишғолгарона бар Каронаи Бохтарӣро маҳкум кард ва онро нишонае аз зоти тавсиаталабона ва қонуншиканонаи ин режим донист ва афзуд: «Қазҳои фоҳиши ҳуқуқи башар дар Каронаи Бохтарӣ ниятҳои шуми саҳюнистҳо дар пайгирии имҳои комили Фаластин ба унвони як сарзамин, миллат ва ҳуввияти мустақилро ошкор мекунад ва мавзеъгирии қотеъи Созмони Ҳамкории Исломӣ ва ағлаби кишварҳои ҷаҳон дар маҳкум кардани ин ҳаракат бисёр муҳим ва маънодор аст.»
Ароқчӣ ҳамчунин дар ҷараёни охирин таҳаввулоти музокироти Эрон бо се кишвари аврупоӣ қарор дод.
Дар ин тамоси телефонӣ, ду тараф бо таъкид бар лузуми иқдомҳои фаврӣ ва амалӣ барои ҳимоят аз мардуми Ғазза ва таваққуфи ҷиноёт алайҳи фаластиниён, дар бораи истифода аз зарфиятҳои минтақаӣ ва байналмилалӣ, аз ҷумла Созмони Ҳамкории Исломӣ ва созукорҳои муштараки исломӣ-арабӣ, баҳсу табодули назар карданд. Вазири умури хориҷаи Арабистон низ омодагии кишварашро барои ҳамкорӣ дар таҳқиқи ин ҳадафи муҳим эълом кард.
