Паёми Роҳбари Инқилоб: Ҳифзи иттиҳоди миллӣ вазифаи ҳар яки мост / Ҳифзи иззату шарафи кишвар вазифаи умумӣ аст

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (а) – Абно – ба муносибати чиллаи шаҳодати гурӯҳе аз ҳамватанон, сардорони боистеъдоди низомӣ ва донишмандони барҷастаи ҳастаии кишвар аз сӯи режими хабис ва ҷинояткори саҳюнистӣ, Ҳазрати Оятуллоҳ Хоманаӣ паёме содир карданд.
Матни паёми Роҳбари Инқилоби Исломӣ чунин аст:
Ба номи Худованди бахшандаи меҳрубон
Миллати сарбаланди Эрон!
Чиллаи шаҳодати гурӯҳе аз ҳамватанони азизамон, ки дар миёни онҳо сардорони боистеъдоди низомӣ ва донишмандони барҷастаи ҳастаӣ буданд, фаро расид. Ин зарбаро гурӯҳи ҳокими хабис ва ҷинояткори саҳюнистӣ, ки душмани разл ва ануди миллати Эрон аст, ворид овард. Бешубҳа, аз даст додани фармондеҳоне чун шаҳидон Боқирӣ ва Саломӣ ва Рашид ва Ҳоҷийзода ва Шодмонӣ ва дигар низомиён, ва донишмандоне чун шаҳидон Теҳрончӣ ва Аббосӣ ва дигар донишмандон, барои ҳар миллате сангин аст. Аммо душмани аблаҳ ва кӯтоҳбин ба ҳадафи худ нарасид. Оянда нишон хоҳад дод, ки ҳар ду ҳаракати низомӣ ва илмӣ шитобноктар аз гузашта ба самти уфуқҳои баланд пеш хоҳад рафт иншоаллоҳ.
Шаҳидони мо худ роҳеро баргузида буданд, ки гумони дастрасӣ ба маротиби волои шаҳодат дар он кам набуд ва саранҷом ба он чӣ орзуи ҳамаи фидокорон аст, расиданд; бар онон гуворо бод; аммо ногувории он барои миллати Эрон бавижа хонаводаҳои шаҳидон ва бавижа касоне, ки онҳоро аз наздик мешинохтанд, сахт ва талх ва сангин аст.
Дар ин ҳодиса нуктаҳои дурахшонеро низ ба рӯшанӣ метавон дид.
Аввалан, таҳаммул ва сабурӣ ва истҳкоми рӯҳияи бозмондагон, ки дар навъи худ ҷуз дар таҳаввулоти Ҷумҳурии Исломии Эрон дида нашудааст.
Сониян, истиқомат ва суботи дастгоҳҳои зери амри шаҳидон, ки нагузоштанд ин зарбаи сангин, фурсатҳоро салб ва дар ҳаракати онон вақфа эҷод кунад.
Ва соллисан, шукӯҳи пойдории муъҷизаосои миллати Эрон, ки дар иттиҳод ва истҳкоми рӯҳӣ ва азми росихи онон бар истодагии якпорча дар майдон ба зуҳур расид. Эрони Исломӣ дар ин ҳодиса як бор дигар устувории бунёди худро нишон дод. Душманони Эрон оҳани сард мекӯбанд.
Эрони Исломӣ ба тавфиқи илоҳӣ рӯз ба рӯз қавитар хоҳад шуд ба изни Аллоҳ.
Муҳим он аст, ки мо аз ин ҳақиқат, ва аз таклифе, ки аз сӯи он бар дӯши мост, ғофил намонем. Ҳифзи иттиҳоди миллӣ вазифаи ҳар яки мост.
Шитоби лозим дар пешрафти дониш ва фановарӣ дар ҳамаи бахшҳо вазифаи нахубгони илмӣ аст.
Ҳифзи иззат ва обрӯи кишвар ва миллат, таклифи беағмози гӯяндагон ва қаламзанон аст.
Муҷаҳҳаз кардани рӯзафзуни кишвар бо абзорҳои ҳиросат аз амният ва истиқлоли миллӣ, вазифаи фармондеҳони низомӣ аст.
Ҷиддият ва пайгирӣ ва ба натиҷа расонидани корҳои кишвар вазифаи ҳамаи дастгоҳҳои масъули иҷроӣ аст.
Ҳидояти маънавӣ ва нуронӣ кардани дилҳо ва тавсия ба сабр ва сакина ва суботи мардумӣ вазифаи ҳазратони рӯҳонӣ аст.
Ва ҳифзи шӯру шавқ ва шуури инқилобӣ вазифаи ҳар яки мо ва бавижа ҷавонон аст. Худои азизу раҳим ҳамагонро муваффақ бидорад.
Дуруд бар миллати Эрон ва салом бар ҷавонони шаҳид, бар бонувон ва кӯдакони шаҳид, ва бар ҳамаи шаҳидон ва доғдорони онон.
Вассалому алайкум ва раҳматуллоҳ Саид Алӣ Хоманаӣ 3 Мурдод 1404 (25 июли 2025)
