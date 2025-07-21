Миср аз халалдор кардани як тарҳи террористии бузург хабар дод

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(ъ) ـ Абно ـ Вазорати кишвари Миср эълом кард, ки нерӯҳои амниятӣ муваффақ шудаанд як амалиёти бузурги террористиро, ки тавассути гурӯҳи «Ҳасм» ـ вобаста ба Ихвону-л-Муслимин ـ тарроҳӣ шуда буд, халалдор кунанд.
Тибқи гузориши вебгоҳи шабакаи Русияи-л-Явм, дар баёнияи расмии Вазорати кишвари Миср омадааст, ки раҳбарони гурӯҳи «Ҳасм», ки дар ҳоли ҳозир дар хоки Туркия сукунат доранд, иқдом ба барномарезӣ барои эҳёи фаъолиятҳои харобкоронаи худ карда ва яке аз аъзои омӯзишдидаи ин гурӯҳро, ки пештар дар яке аз кишварҳои ҳаммарз омӯзишҳои низомии пешрафта дида буд, ба таври ғайриқонунӣ вориди хоки Миср кардаанд то ин амалиётро иҷро кунад.
Бар пояи ин баёния, ин афрод дар гузашта низ дар тарҳҳои террор мақомоти баландпояи Миср, аз ҷумла талош барои ҳадаф қарор додани ҳавопаймои ҳомили «Абдулфаттоҳ Ас-Сисӣ» раисҷумҳури Миср ва қатли нерӯҳои пулис ва амниятӣ нақш доштаанд.
Вазорати кишвари Миср афзуд, ки бо ҳамкории дастгоҳи амнияти миллӣ ва пас аз дарёфти муҷаввизи қазоӣ аз додситонии амнияти кишвар, амалиёти шиносоӣ ва юриш ба махфийгоҳи террористҳо анҷом шуд. Дар ҷараёни ин амалиёт, 2 террорист ҳангоми мувоҷеҳа бо нерӯҳои амниятӣ ба таври кӯр-кӯрона ба самти маъмурон ва мардум тирандозӣ карданд, ки дар паи даргирии мусаллаҳона бо нерӯҳои амниятӣ кушта шуданд.
Дар феҳристи раҳбарони шиносоишудаи ин гурӯҳ, номи афроде чун Яҳё Ас-Сайид Иброҳим Муҳаммад Мусо (яке аз бунёдгузорон ва масъули сохтори низомии гурӯҳ), Муҳаммад Рафиқ Манноъ, Алоъ Ас-Самаҳӣ, Муҳаммад Абдулҳафиз ва Алӣ Маҳмуд Абдулвонис дида мешавад.
Дар ҳамин замина, «Аҳмад Мусо» муҷрии саршиноси телевизиони Миср ба суръат эълом кард, ки зикри номи Туркия дар ин баёния, як паёми сиёсӣ, амниятӣ ва дипломатики ҷиддӣ аст.
Ӯ изҳор кард: Ин нахустин бор дар солҳои ахир аст, ки номи Туркия мустақиман дар чунин баёнияе зикр мешавад; чаро ки ин кишвар ба паноҳгоҳе барои террористҳое табдил шудааст, ки амалиёти харобкорона дар хоки Мисрро тарроҳӣ мекунанд.
Мусо аз мақомоти Туркия хост то унсурҳои таҳти пайгирдии ин гурӯҳро ба Қоҳира таҳвил диҳанд; чаро ки Миср пештар расман хостори он шуда буд.
Your Comment