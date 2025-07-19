718 нафар то кунун дар ҷануби Сурия кушта шуданд

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абна — Дидабони ҳуқуқи башари Сурия дар гузорише навишт: «Шумори қурбониёни даргириҳо дар устони Сувайдо воқеъ дар ҷануби Сурия ба 718 нафар афзоиш ёфтааст.»
Ин дар ҳолест, ки Вазорати беҳдошти Аш-Шаръ шумори куштаҳои устони Сувайдо дар ҷануби ин кишварро 260 тан эълом кард.
Бар асоси гузориши ин вазоратхона, дар ин муддат дар ин нооромиҳо, ҳазору 698 тан дигар низ захмӣ шуданд.
Ҳамчунин шабакаи Ал-Маёдин ба нақл аз Шӯрои олии фатвои Сурия эълом кард: «Аз усули мусаллами дини ислом, ҳурмати хиёнат ва ҳамкорӣ бо душмани хоини саҳюнистӣ аст; душмании Исроил амри собит ва қатъӣ аст.»
Шӯрои фатвои Сурия афзуд: «Қатли кӯдакон ва занон, ҳамла ба ғайринизомиён ва заъифон, ва кӯчондани онон аз хонаҳояшон — фориғ аз вобастагии мазҳабӣ ва қавмӣ — ҳаром аст.»
Ин ниҳоди мазҳабии Сурия эълом кард: «Бояд миёни касоне, ки ба душман мутавассил мешаванд ва миёни ҳамватонони шарик дар ҷомеа, тафовут қоил шуд, ҳамчунон ки ҳаргуна таъарруз ба шаҳрвандони сурӣ ҳаром аст.»
Шӯрои фатвои Сурия гуфт: «Давлат вазифа дорад бидуни табъиз аз ҳама шаҳрвандон ҳифозат кунад, амниятро барқарор созад, аз фитна ҷилавгирӣ кунад, мутаҷовизонро боздорад ва ба осебдидагон ёрӣ бирасонад.»
Your Comment