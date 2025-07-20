Интиқоди Ироқчӣ аз мавзеъгирии ҷонибдориёнаи бархе кишварҳо дар тавҷеҳи иқдомоти таҷовузкоронаи режими саҳюнистӣ

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт(а) — Абно — аз Вазорати умури хориҷа, Ироқчӣ, вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Игназио Кассис, вазири хориҷаи Швейтсария имрӯз (шанбе) дар тамос телефонӣ дар хусуси таҳаввулоти минтақа ва мавзӯъоти равобити дуҷониба гуфтугӯ ва табодули назар карданд.
Вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон бо ишора ба таҷовузи низомии режими саҳюнистӣ ва Амрико алайҳи Эрон ва нақзи фоҳиши усули маншури Милали Муттаҳид ва ҳуқуқи байналмилал, бар зарурати мавзеъгирии қотеъ аз сӯи ҳама кишварҳо дар маҳкумияти ин қонуншикании ошкор ва посухгӯ кардани мутаҷовизон таъкид кард.
Вай бо интиқод аз мавзеъгирии ҷонибдориёнаи бархе кишварҳои аврупоӣ дар тавҷеҳи иқдомоти таҷовузкоронаи режими саҳюнистӣ ва Амрико, ҳушдор дод чунин рафторҳое боис одиисозӣ ва тарвиҷи қонуншиканӣ ва ташдиди ноамнӣ дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон мешавад.
Вазири хориҷаи Швейтсария низ бо ишора ба мавзеъгирии ин кишвар дар дифоъ аз дипломасия ва эъломи омодагӣ барои ҳар гуна масоии ҷамила дар ин замина, ҳамлаи низомӣ ба тасодифоти ҳастаии Эронро хилофи муқаррароти байналмилалӣ тавсиф ва бар аҳамияти тадовуми талошҳо барои ҷилавгирӣ аз ташдиди таниш ва ноамнӣ таъкид кард.
