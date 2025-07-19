Дабири кулли Ҳизбуллоҳ: Силоҳи муқовимат, замонати амнияти Лубнон дар баробари таҳдидоти Исроил аст

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (а) — Абна — Шайх Наим Қосим, дабири кулли Ҳизбуллоҳ дар суханоне дар маросими бузургдошти «Шаҳид Алӣ Каркӣ (Абулфазл) аз фармондеҳони Ҳизбуллоҳ» хотирнишон кард: «Муқовимат (размандагони Ҳизбуллоҳ) монеи расидани ишғолгарон ба Байрут дар хилоли набарди «Авлиалбос» (ҷанги ахири режими саҳюнистӣ алайҳи Лубнон) шуд.»
Вай тасриҳ кард: «Муқовимат ба мафоди тавофуқи оташбас пойбанд аст, аммо Исроил ба он пойбанд набудааст ва ҳамаи ҷаҳониён шоҳиди (пойбанд набудани ишғолгарон) ҳастанд.»
Шайх Наим Қосим гуфт: «Ҳизбуллоҳ, тавофуқи оташбасро ба таври комил дар ҷануби рӯди Литонӣ иҷро кард ва давлати Лубнон, нерӯҳои артишро то ҷое ки тавонист мустақар кард.»
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ хотирнишон кард: «Мо ба унвони давлати Лубнон, Ҳизбуллоҳ ва тамоми размандагони муқовимат, тамоми мафоди тавофуқро иҷро кардем, вале Исроил ҳеҷ як аз мафоди тавофуқро иҷро накард.»
Шайх Наим Қосим афзуд: «Ҳамаи ҷаҳон эътироф мекунад, ки Исроил, 3800 бор тавофуқи оташбасро нақз кард.»
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ идома дод: «Онҳо (саҳюнистҳо) мутаваҷҷеҳ шуданд, ки тавофуқ дар ростои манофеи Лубнон аст ва ба ҳамин сабаб хостори тағйири тавофуқ шуданд ва ба самти фишорҳои майдонӣ ҳаракат карданд то битавонанд тағйироти мавриди назари худро эъмол кунанд.»
Вай гуфт: «Имрӯз Амрико, тавофуқи ҷадидеро матраҳ кардааст, маънояш ин аст, ки тамоми таҷовузот ва нақзи тавофуқ тайи ҳашт моҳи ахир, гӯё аслан рух надодааст (Амрико тамоми таҷовузоти режими саҳюнистӣ ва нақзи мустамари тавофуқи оташбасро комилан нодида гирифт).»
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ изҳор дошт танҳо баҳона дар ин таҷовуз, халъи силоҳи Ҳизбуллоҳ аст, зеро онҳо (амрикоиҳо) мехоҳанд барои итминонбахшӣ ба Исроил, муқовиматро халъи силоҳ кунанд.
Шайх Наим Қосим гуфт: «Чаро Исроил ба Сурия таҷовуз карда ва ин кишварро ҳадафи ҳамлаҳояш қарор додааст, дар ҳоле ки ҳеҷ таҳдиде ин режимро дар ин кишвар таҳдид намекунад?»
Вай афзуд: «Онҳо мехоҳанд монеи ҳар гуна таҳарруке шаванд, ки имкон дорад ба муқовимат дар баробари тавсеъаталабии Исроил дар минтақа табдил шавад ва ба ҳар ончӣ мумкин аст хатаре барои онҳо табдил шавад, зарба бизананд.»
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ таъкид кард, ки давлати Амрико, дар ин ҷанг бо Исроил ҳамоҳанг аст ва барои густариши нуфузи худ дар минтақа талош мекунад.
Шайх Наим Қосим дар идома ба ҷанги таҳмилии дувоздаҳрӯзаи ахири режими саҳюнистӣ ва Амрико алайҳи Эрон ишора кард ва изҳор дошт: «Чаро Исроил, ба Эрон таҳти унвони ҳастаӣ дар ҳоле ҳамла кард, ки тамоми бозрасон (Ожонси байналмилалии энержии атомӣ) исбот карданд, ки барномаи ҳастаии Эрон сулҳомез аст, мушаххас шуд, ки ҳадафи Исроил аз байн бурдани Эрон аст, вале Теҳрон тавонист ба пирӯзӣ бирасад.»
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ таъкид кард, ки Исроил, тавсеъаталаб ва як хатари воқеӣ аст.
Шайх Наим Қосим дар идома ба таҳаввулоти Лубнон ишора кард ва гуфт: «Мо ба унвони ҷунбиши Ҳизбуллоҳ ва ҷунбиши Амал, ин нуктаро дарк мекунем, ки муқовимат ва ҷомеаи ҳомии он ва Лубнон ва тамоми тавоифи он дар баробари як таҳдиди вуҷудӣ қарор гирифтаанд.»
Вай хотирнишон кард: «Мо имрӯз дар баробари таҳдиди Исроил ва бозуҳои исроилӣ қарор дорем, ки мумкин аст дар амокини дигаре мавриди истифода қарор гиранд, ки ин амр бузургтарин хатар алайҳи Лубнон аст.»
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ: То мо зиндаем Исроил ҳаргиз қодир ба таҳаққуқи аҳдофаш нахоҳад буд
Шайх Наим Қосим гуфт: «Онҳо ба дунболи ташкили «Исроили бузург» бо тақсим ва таҷзияи кишварҳои минтақа ҳастанд.»
Вай афзуд: «Таҳрик офаринӣ барои эҷоди фитна ва илҳоқи Лубнон ба қудратҳои минтақаӣ як масъалаи хатарнок аст.»
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ идома дод: «Лубнон дар баробари се хатари воқеӣ қарор дорад, ки шомили режими Исроил, бозуҳои доъишии он дар марзҳои шарқӣ (тафкириҳои Сурия) ва Амрико аст.»
Вай гуфт: «Масъала, халъи силоҳ нест, балки ин гаме аз иқдомоти тавсеъаталабонаи Исроил аст, силоҳ монеае дар баробари ин режим аст, зеро Лубнонро рӯи пои худ қарор дода (истода ва муқовимат кардааст) ва монеи тавсеъаталабии Исроил шудааст.»
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ тасриҳ кард: «Унвони асосии дастовардҳои муқовимат, озодӣ, ҳимоят аз Лубнон, ҷилавгирӣ аз шаҳраксозии саҳюнистӣ ва мамнуъияти ситораи режими саҳюнистӣ бар сарватҳо ва ояндаи Лубнон аст.»
Шайх Наим Қосим бар зарурати ҳифзи силоҳи муқовимат барои муқобила бо хатароти бузурге, ки Лубнонро таҳдид мекунад, таъкид кард ва гуфт: «Ҳамаи мо бояд дар ин замина муттаҳид ва яксадо бошем ва барои ин авлавият талош кунем.»
Дабири кулли Ҳизбуллоҳ таъкид кард, ки режими Исроил ҳаргиз қодир ба гирифтани силоҳи мо нахоҳад буд ва мо барои дифоъ дар сурати таҷовузи Исроил омодаем.
Вай тасриҳ кард: «Модоме ки мо зинда ҳастем, Исроил ҳаргиз қодир ба таҳаққуқи аҳдофаш нахоҳад буд.»
Шайх Наим Қосим хитоб ба душманони Лубнон гуфт: «Аз шумо мехоҳам бар рӯи ихтилофи шиа-шиа ҳисоб боз накунед, чаро ки миёни Ҳизбуллоҳ ва ҷунбиши Амал, ҳамкории роҳбурдӣ воқеӣ барқарор аст.»
