Исроил аз буҳрони инсонӣ дар устони Сувайдои Сурия сӯъистифода мекунад

Ба гузори хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (а) — Абна — устони Сувайдои Сурия бо ташдиди буҳрони инсонӣ рӯбарӯ шуда ва мардуми ин минтақа бо қатъи тақрибан комили об ва камбуди шадиди маводи ғизоӣ ва дору мувоҷеҳ ҳастанд. Ҳамин амр мунҷар шуда то аҳолии ин устон ба таври фурӣ хостори эҷоди як гузаргоҳи инсонӣ барои таъмини ниёзҳои аввалияи худ шаванд.
Бар асоси гузориши «Дидабони ҳуқуқи башари Сурия», ин дархостҳо дар пайи ташдиди буҳронҳои ахир матраҳ шудааст; ҷое ки сокинон, шароити кунуниро ғайриқобили таҳаммул тавсиф кардаанд; дар ҳоле ки хадамоти пояӣ ба таври комил мухтал шуда ва таҳияи мавоҷеҳи рӯзмарра ба чалише бузург бадал шудааст.
Сокинони устони Сувайдо ҳушдор медиҳанд, ки идомаи ин вазъият бидуни мудохила метавонад ба як фоҷеаи инсонии тамомиъёр мунҷар шавад ва аз ҷомеаи ҷаҳонӣ хостаанд то барои эҷоди гузаргоҳе амн ва фурӣ барои вуруди ғизо ва дору иқдом кунад.
Дар ҳамин шароит, Исроил талош мекунад аз ин буҳрон, сӯъистифода кунад. Ба гуфтаи расонаҳо, Гедеон Саар, вазири хориҷаи режими саҳюнистӣ эълом карда, ки дастури ихтисоси 700 ҳазор доллар барои ирсоли кумакҳои инсонӣ ба устони Сувайдои Сурияро содир кардааст.
