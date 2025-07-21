Шабакаи Фокс Нюз; аз садои ростгароён то баландгӯи давлати Трамп

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт(ъ) ـ Абно ـ Фокс Нюз, ки аз сӯи Руперт Мурдок дар соли 1996 таъсис шуд, ҷойгоҳи вижае дар чашмандози расонаии Амрико дорад, ба вижа дар миёни касоне, ки дидгоҳҳои идеоложики муҳофизакорона доранд. Дар ҳоле ки Демократҳо аз манобеи хабарии мутанаввеъе истифода мекунанд, ҳеҷ як аз онҳо аз назари нуфуз ва ҷаззобият барои Ҷумҳурихоҳон ба пои Фокс Нюз намерасад.
Афзун бар ин, беш аз 10 нафар аз кормандони собиқи ин шабака дар давлати Доналд Трамп масъулиятҳои муҳиме бар ӯҳда доштаанд. Дар идома, ба 6 нуктаи калидӣ дар бораи Фокс Нюз ва мухотабони он, бар пояи додаҳои назарсанҷии Маркази пажӯҳиши «Пю» мепардозем:
1. Сатҳи мухотабон ва мизони эътимоди умумӣ
Бар асоси назарсанҷии марти 2025, ҳудуди 38% аз Амрикоиҳо ба таври муназзам ахбори Фокс Нюзро думбол мекунанд; дарсаде мушобеҳ ба бинандагони шабакаҳои ABC (36%) ва NBC (35%). 37% аз бузургсолони Амрикоӣ ба Фокс Нюз эътимод доранд, дар ҳоле ки 42% ба он беэътимод ҳастанд; ин баландтарин сатҳи беэътимодӣ дар миёни 30 манбаи хабарии баррасӣ шуда аст.
2. Тафовути нигоҳи Ҷумҳурихоҳон ва Демократҳо
Ҷумҳурихоҳон эътимоди бештаре ба Фокс Нюз доранд (56%), дар ҳоле ки Демократҳо бештарин беэътимодиро нисбат ба он нишон медиҳанд (64%). Бо ин ҳол, 18% аз Демократҳо ҳамчунон ахбори ин шабакаро думбол мекунанд; дарсаде баробар бо мухотабони Вашингтонпост дар миёни онҳо.
3. Ҷойгоҳи идеоложики мухотабон
Миёнгини гароиши сиёсии бинандагони Фокс Нюз ба самти рости тайфи сиёсии Амрико аст, аммо на ба андозаи мухотабони расонаҳое чун Бритбарт ё Нюзмакс.
4. Син ва гароиши синнии мухотабон
Афроди мусинтар беш аз дигарон ба Фокс Нюз эътимод доранд. 47% аз афроди болои 65 сол ва 45% аз гурӯҳи синнии 50 то 64 сол, мухотаби доими ин шабака ҳастанд. Танҳо 28% аз афроди зери 30 сол ин шабакаро ба таври муназзам думбол мекунанд. 76% аз Ҷумҳурихоҳони болои 65 сол ба Фокс Нюз эътимод доранд, дар ҳоле ки дар миёни ҳамҳизбиҳои зери 30 сол, ин адад ба 41% коҳиш меёбад.
5. Нақши Фокс Нюз дар интихоботи 2024
Пеш аз интихоботи раёсатҷумҳурии 2024, ними Амрикоиҳо Фокс Нюзро яке аз манобеи аслӣ ё фаръии ахбори сиёсии худ муаррифӣ карданд. Ҷумҳурихоҳон беш аз ду баробар Демократҳо ин шабакаро ҳамчун манбаи хабарӣ интихоб кардаанд (69% дар баробари 32%).
6. Маҳбубтарин манбаи ахбори сиёсӣ дар соли 2024
Фокс Нюз бо 13%, беш аз ҳар расонаи дигаре ҳамчун манбаи аслӣ ахбори сиёсӣ дар соли 2024 шинохта шудааст. Баъд аз он, CNN бо 10%, телевизионҳои маҳаллӣ бо 6% ва ABC бо 5% қарор доранд. Бузургсолони болои 65 сол бештар аз ҳар гурӯҳи синнии дигар Фокс Нюзро ҳамчун манбаи аслии худ муаррифӣ кардаанд (22% дар баробари танҳо 5% аз зери 30 солаҳо).
