Бино ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт(а) — Абно — доктор Муҳаммадбоқир Қолибаф, раиси Маҷлиси Шӯрои исломӣ, дар нутқи қабл аз дастури ҷаласаи оммавии субҳи имрӯз (якшанбе, 19 июли 2025) бо баёни ин ки имрӯз бар ҳамагон равшан шуда, ки душман дар ҷанги 12-рӯзаи таҳмилӣ зарбаи бузурге аз мардуми Эрон хӯрдааст, гуфт: "Бузургтарин омили боздорандаи душман аз дастрасии муҷаддад ба Эрони азиз, инсиҷоми миллӣ аст, ки дунё онро мушоҳида кард. Бе тардид, ҳифзи ин инсиҷом бузургтарин вазифаи ҳар эронӣ аст ва лозимаи ин инсиҷом, фаслулхитоб донистани Раҳбари муаззами инқилоб ба унвони такягоҳи итминонбахш аст."
Раиси Маҷлиси Шӯрои исломӣ дар идома баёноти ҳакимонаи Раҳбари фарзонаи инқилоб дар дидор бо масъулони қувваи қазоияро бори дигар раҳнамои хос ва мояи дилгармии мардум донист ва унвон кард: "Амри миллӣ" донистани кори бузурги миллат дар шикаст додани душман, мафҳуми муҳимест, ки эшон бар он таъкид карданд."
Вай афзуд: "Душмани Эрон, бузургтарин шикастро аз миллати Эрон хӯрд; ин дасти миллат буд, ки ба сурати душман силӣ зад. Ин миллат пайванде аз умқи ҷон бо кишвари худ дорад ва беватанон, миллатҳои иҷораӣ ё муздурони овора, тавони фаҳми нисбати таърихии миллати Эрон бо кишварашонро надоранд. Мардуми Эрон сеҳри нақшаҳои душманони Эронро ботил мекунанд."
Доктор Қолибаф дар идома бо баёни ин ки тасриҳи Раҳбари муаззами инқилоб бар ин ки ин якпорчагии афрод бо ҷиҳатгириҳои сиёсии мухталиф ва баъзан муқобил ва бо вазнҳои мазҳабии мухталиф, иттиҳоди азими миллӣ донистанд, вазифае сангин барои нахбагон ва масъулон эҷод мекунад, изҳор дошт: "Маъмурияти Раҳбари ҳаким инқилоб ба ҳамаи мо ин аст, ки нигаҳбони ин амри миллӣ бошем ва бар ҳама воҷиб аст, ки аз он чӣ ин иттиҳод ва якпорчагиро тазъиф мекунад парҳез кунанд ва дар муқобили зинфаъони иншиқоқ ва ихтилоф, сина сипар кунанд."
Раиси қувваи муқанинна дар идома бо таъкид бар ин ки набояд иҷоза дод касе дар шикофи ихтилофи салиқаҳо барои худ ё ҷиноҳи сиёсиаш лона ва ошёна бисозад, гуфт: "Афроди гуногуне аз сари кина ё ғазаб нисбат ба Эрон ё низом ва ё барои гурӯҳгароии сиёсӣ, бақои худро дар чанг задан ба чеҳраи ваҳдатафарини низом мебинанд, аммо миллати Эрон азми ҳамдилӣ ва якпорчагӣ кардааст ва ба ёрии Худо ин амри миллӣ рӯз ба рӯз қавитар хоҳад шуд."
Вай ҳамчунин рейлгузории Раҳбари инқилоб дар ҳузаи рафторӣро низ фаслулхитоби равшан барои ҳама, хусусан нерӯҳои инқилобӣ ва соҳибони трибун донист ва афзуд: "Эътироз аз сари беиттилоӣ ва бесабрӣ ва пофишорӣ бар як назар ё лаҳни нодуруст ва носанҷида, зейли ҳар ном ва унвоне ба зарари кишвар аст ва бояд аз он парҳез шавад."
Доктор Қолибаф идома дод: "Аммо сиёсатгузорӣ, ки эшон барои дипломасия ва майдон карданд ва таъйин карданд, ки Эрон дар ҳамаи арсаҳо фақат бо дасти пур ва аз мавқеи қудрат ворид мешавад, чароғи роҳи дастгоҳи сиёсати хориҷӣ ва нерӯҳои мусаллаҳ аст, ки нишон медиҳад роҳбурди аслӣ, қавӣ шудани Эрон дар арсаҳои мухталиф аст ва боис мешавад душман ба ҷои ин ки дунболи сулҳи таҳмилӣ ё ҷанги таҳмилӣ биравад посухгӯи матолиби ба ҳаққи мардуми Эрон бошад."
Раиси дастгоҳи тақнинӣ кишвар изофа кард: "Мо бар ин боварем агар ҳама бо фаслулхитоб донистани Раҳбари инқилоб, зейли раҳнамудҳои эшон амал кунем ва махсусан бар ҳифзи инсиҷоми миллӣ эҳтимом бахшем, на танҳо аз ҳар таҷовузи муҷаддаде ба кишварамон ҷилавгирӣ хоҳад шуд, балки душман маҷбур ба пазириши ҳуқуқи мардуми Эрон мешавад."
Вай дар идома дар хусуси таҷовузҳои ваҳшиёнаи режими саҳюнистӣ ба Димишқ тасриҳ кард: "Эрон ҳамеша дар канори мардуми Сурия меистад ва аз якпорчагӣ ва тамомияти арзии ин кишвар дифоъ мекунад, аммо таҷовузҳои густардаи режими саҳюнистӣ алайҳи афроди дастнишонда ва вобаста ба низоми султа паёмҳои муҳимеро бо худ ба ҳамроҳ дошт."
Доктор Қолибаф идома дод: "Уммати исломӣ имрӯз фаҳмида, ки Димишқ охирин пойтахти як кишвари исломӣ нахоҳад буд, ки ин режим ба он ҳамла мекунад ва давлатҳо ва умматҳои исломӣ, қабл аз он ки ин оташ домани онҳоро бигирад, бояд барои кашидани қаллодаи саги занҷирии Амрико муттаҳид шаванд; қасди режим бесуботсозӣ, халъи силоҳ, таҷзияи кишварҳои ҷаҳони ислом ва тавсеаи фазои сарзаминӣ аст."
Раиси Маҷлиси Шӯрои исломӣ дар идома бо ҳушдор ин ки ҳокимиятҳое, ки амнияти худро дар ҳамроҳӣ бо зиёдахоҳиҳои ин режими ҷинояткор таъриф кардаанд, бидонанд, ки дар як ҳабоб дохили уқёнуси тӯфонӣ сокин шудаанд ва фурсати зиёде барои ҳифзи тамомияти арзии худ надоранд, гуфт: "Режими саҳюнистӣ душмани ҳар навъ сулҳ, субот, ҳаққи ҳокимият ва якпорчагии сарзаминӣ дар саросари минтақа аст ва танҳо забоне, ки мефаҳмад забони қудрат аст."
Вай афзуд: "Бомбаборони тамоми имконоти дифоъии Сурия дар моҳҳои ахир ва ҳамла ба Димишқ ва таҳдиди ишғоли сарзаминӣ ва талоши аён барои таҷзияи ин кишвар, ҳақиқате ошкор барои он даста аз афроди соддаандеш буд, ки гумон мекарданд итоат аз ин саги ҳор бемаҳор, сулҳ ва субот ба армағон меорад. Ҳоло дигар замони он расида, ки давлатҳои исломӣ ба худ ҷуръат диҳанд ва дар муқобили ин режими тамомхоҳ ба пуштибонии уммати исломӣ биистанд ва ӯро ақиб биронанд."
Доктор Қолибаф ҳамчунин таҳрими таслиҳотии режими апартеид саҳюнистӣ аз ҷониби 11 кишвар дар нишасти Боготаро иқдоме шуҷоъона донист, ки метавонад табдил ба алгуе амалӣ барои муқобилаи муассир бо ин режим шавад ва афзуд: "Кишварҳои мусулмон зарфиятҳои азими иқтисодӣ барои фишор бар ин режим доранд, ки бояд бо убур аз баёнияхонии сарф, дар амал барои мутаваққиф кардани тавсеаталабӣ ва мошини наслкушии режими саҳюнистӣ вориди майдон шаванд ва худро аз шарри нақшаҳои ояндаи он наҷот диҳанд."
Вай изофа кард: "Дар ҷаҳони имрӯз гузоришгари Созмони милал дар умури ҳуқуқи башари Фаластини ишғолӣ хонум Франческка Албаниз, ки дар иқдоме нодир, наслкушӣ ва апартеиди режимро ба таври муназзам ва дақиқ мустанад ва ба ҷаҳониён эълом кардааст, аз ҷониби Амрико таҳрим мешавад. Дар чунин ҷаҳоне, ки посбонони ҳақиқат таҳрим ва ҷинояткоронро ташвиқ мешаванд, кишварҳои мустақил ё бояд ба худ ҷуръат диҳанд ва дар баробари ин таҷовузгарони байналмилалӣ биистанд ва ё марги тадриҷӣ ва таҷзияи кишварашонро ба тамошо бишинанд."
Раиси Маҷлиси Шӯрои исломӣ дар поён хотирнишон кард: "Имрӯз, ки барои ҳама равшан шудааст, чӣ нақшаҳои шуме барои халъи силоҳ ва ба хоку хун кашидани тамоми минтақа тарроҳӣ шудааст, мутмаин ҳастем ба ёрии Худо сафҳае ҷадид аз муқовимат дар баробари наслкушӣ, ҷиноят ва ишғолгарии режими саҳюнистӣ дар минтақа ва ҷаҳон варақ хоҳад хӯрд."
Your Comment