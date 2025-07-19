Сулҳ дар минтақа ба ҳалли масъалаи Кашмир вобаста аст

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абна — Оятуллоҳ Сайид Соҷид Алӣ Нақвӣ, раиси Шӯрои уламои шиаи Покистон таъкид кард, ки сулҳ ва суботи минтақаи Осиёи Ҷанубӣ ба таври мустақим бо ҳалли мунсифонаи масъалаи Кашмир гиреҳ хӯрдааст.
Вай хостор он шуд, ки бо дар назар гирифтани ҳамаи зинфаъон, ақшори мардумӣ ва қавонини байналмилалӣ, роҳҳалле одилона барои ин буҳрони дердина ёфта шавад.
Соҷид Нақвӣ ба муносибати Рӯзи илҳоқи Покистон (19 июли 1947), ки ба ёди тасвиби муттафиқулаҳдофи қатъномаи илҳоқи Кашмир ба Покистон дар Сринагар гиромӣ дошта мешавад, гуфт: «Ҳеҷ миллат ва қавмеро наметавон бо зулму зӯр саркӯб кард. Сарзаминҳои ишғолӣ, ҳаргиз ба таври иҷборӣ бахше ҷудонашаванда аз кишвари ишғолгар нахоҳанд шуд. Ин мардуми Кашмир ҳастанд, ки дар бораи сарнавишташон тасмим гирифтаанд.»
Раиси Шӯрои уламои шиаи Покистон афзуд: «Миллати диловар ва боиззати Кашмир аз соли 1947 бо тасвиби қатъномаи илҳоқ ба Покистон, интихоби худ эълом кардаанд. Бо вуҷуди аз байн рафтани ҷойгоҳи вижаи Кашмир тавассути давлати Модӣ, Кашмириҳо бо вуҷуди мувоҷиҳа бо хушунат, аз ҷумла истифода аз гулӯлаҳои сочмаӣ алайҳи пир, зан ва кӯдак, ҳамчунон истодагарӣ кардаанд. Имрӯз низ бо ифтихор ва қудрат, Рӯзи илҳоқи Покистонро гиромӣ медоранд. Мо аз ин пойдорӣ ва муқовимати онҳо қадрдонӣ мекунем ва ҳамчунон ҳимояти ахлоқӣ, сиёсӣ ва дипломатики худ аз онҳоро идома хоҳем дод.»
Вай ҳамчунин аз давлати Покистон хост, ки масъалаи Кашмирро бо қудрати бештаре дар маҷомеи байналмилалӣ, аз ҷумла Маҷмаи Умумии Созмони Милал ва Шӯрои Амният, матраҳ кунад ва чеҳраи воқеии демократияи дурӯғини Ҳиндро ифшо намояд.
Соҷид Нақвӣ дар поён гуфт: «Акнун замон он фаро расида, ки бо дар назар гирифтани назароти ҳамаи тарафҳо, гаме амалӣ барои ҳалли ин муноқиша бардошта шавад ва роҳҳалле мутобиқ бо ормонҳои мардуми Кашмир ва қавонини байналмилалӣ тадвин ва иҷро шавад, то мардуми мазлуми Кашмир пас аз солҳо зулм, балохира сапедаи озодиро бубинанд.»
