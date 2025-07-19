Ҳамлаи мушакии Яман ба қалби Исроил/ Саҳюнистҳо ба паноҳгоҳҳо гурехтанд

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (а) — Абна — Сартипи Яҳёи Сариъ, сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман эълом кард, ки ин нерӯҳо, амалиёти низомӣ ва вижа алайҳи фурудгоҳи Ал-Луб (фурудгоҳи Бен-Гурион) дар минтақаи Ёфои ишғолӣ анҷом додаанд.
Вай дар як суханронии видеоӣ гуфт: «Дар ин амалиёт аз мушаки баллистики фаросавтӣ аз навъи Фаластин 2 истифода шуд ва амалиёт бо муваффақияти комил ба ҳадафи худ расид. Ба лутфи Худо, ин ҳамла боис шуд миллионҳо саҳюнисти ишғолгар ба паноҳгоҳҳо фирор карда ва фаъолияти фурудгоҳ мутаваққиф шавад.»
Сариъ ҳамчунин хитоб ба мардуми ҷаҳони араб ва ислом хостори барпоии тазоҳурот ва иқдомоти ҳимоятӣ барои мардуми Ғазза шуд ва таъкид кард: «Бародарони мо дар Ғазза зери муҳосираи золимона ва ҳамлаҳои бевақфа қарор доранд. Ҳимоят ва пуштибонӣ аз онҳо вазифае ҳамагонӣ аст.»
Сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман афзуд, ки ин нерӯҳо, ҳамлаҳои худ ба аҳдофи исроилиро то замони таваққуфи комили таҷовуз ба Ғазза ва поёни муҳосира идома хоҳанд дод.
Аз сӯи дигар, артиши Исроил шомгоҳи ҷумъа таъйид кард, ки як фарванд мушак аз Яман ба самти Исроил шиллик шуда, ки сомонҳои падофанди ҳавоии онро раҳгирӣ кардаанд. Ин ҳамла боис шуд фаъол шудани оژирҳои хатар дар шаҳрҳои Қудси ишғолӣ, Тел-Авив ва манотиқи дигар шуд.
Расонаҳои исроилӣ аз ҷумла канали 12 режими саҳюнистӣ гузориш доданд, ки ин дувумин ҳамлаи мушакӣ аз Яман ба Исроил дар 48 соати гузашта буда ва парвозҳои фурудгоҳи Бен-Гурион ба таври муваққат таваққуф шудааст.
Нерӯҳои мусаллаҳи Яман аз оғози ҷанги Ғазза то кунун даҳҳо ҳамлаи мушакӣ ва паҳподӣ ба аҳдофи исроилӣ анҷом дода ва ҳамчунин киштиҳои муртабит бо Исроилро дар Баҳри Сурх ҳадаф қарор додааст. Нерӯҳои мусаллаҳи Яман пеш аз ин эълом карда, ки мамнуъияти парвозӣ барои фурудгоҳи Бен-Гурион ва муҳосираи дарёии бандарҳои Ҳайфо ва Эйлат, эъмол кардааст.
