Барои нахустин бор, артиши ишғолгар ба коҳиши шадиди нерӯҳои худ эътироф кард

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(ъ) ـ Абно ـ рӯзномаи саҳюнистӣ Маъарив навишт: Артиши Исроил дар ҳоли ҳозир аз камбуди 300 афсар дар самтҳои фармондеҳии даста дар ороиши размии заминӣ ранҷ мебарад.
Ба навиштаи ин рӯзнома, камбуди афсар дар воҳиди муҳандисӣ мутамарказ аст, ки аз камбуди шадиди фармондеҳони даста, тимҳои муҳандисӣ ва воҳидҳои пиёданизом ранҷ мебарад.
Ин рӯзнома ишора кард, ки артиш эътироф дорад, ки мутақоид кардани сарбозони воҷиди шароит барои сабти ном дар давраи афсарон душвор аст ба тавре ки дар чанд моҳи гузашта маҷбур шудааст афсаронеро аз воҳидҳои одӣ ва захира, ки давраи фармондеҳони гурӯҳонро нагузарондаанд, мансуб кунад.
Дар ҳамин ҳол, Маъарив ба нақл аз дафтари сухангӯи артиши ишғолгар навишт, ки ҳеҷ халоъе байни фармондеҳони лашкарҳо дар гурдонҳо ва воҳидҳои одӣ вуҷуд надорад.
