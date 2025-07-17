  1. Home
Тазоҳуроти мардуми Сурия дар маҳкумияти ҳамлаҳои режими саҳюнистӣ ба Димишқ

17 Июл 2025 - 11:42
News ID: 1708759
Source: ABNA
Мардуми аз манотиқи мухталифи Сурия шомгоҳи чаҳоршанбе дар маҳкам кардани ҳамлаҳо ва таҷовузоти имрӯзи режими ишғолгар ба Димишқ, дар манотиқи мухталифи ин кишвар даст ба тазоҳурот заданд.

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт(а) — Абно — тазоҳуроти муътаризони Сурия ба таҷовузоти ҳавоии режими ишғолгар ба Димишқ, дар манотиқи мухталифи ин кишвар аз ҷумла Ҳалаб, Лозиқия, Ҳамо ва Димишқ баргузор шудааст.

Мардуми Сурия дар тазоҳуроти худ ҳамлаҳои режими саҳюнистӣ ба маркази фармондеҳии ситоди кулли артиши Сурия ва қасри раёсатҷумҳурӣро ба шиддат маҳкум карда ва алайҳи ин режим шиор сар доданд.

Вазорати умури хориҷаи Сурия бо судури баёнияе эълом кард, ки "мо таҷовузи хусумононаи Исроилро, ки имрӯз ниҳодҳои давлатӣ ва тасосисоти ғайринизомиро дар Димишқ — пойтахт — ва устони Сувайдо ҳадаф қарор дод, ба шиддат маҳкум мекунем."

Вазорати ёдшуда таъкид кард ин ҳамлаи ошкор дар чорчӯби сиёсати ҳадафманди режими Исроил барои домана задан ба таниш, эҷоди ҳарҷу марҷ ва тазъифи амният ва суботи Сурия сурат мегирад.

Вазорати хориҷаи Сурия таъкид кард, ки ҳуқуқи машрӯъи комили худро барои дифоъ аз сарзамин ва мардуми худ бо тамоми абзорҳои тазминшуда тавассути қавонини байналмилалӣ маҳфуз медонад.

