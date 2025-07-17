Шонгҳой ба Толибон: "Инҳисорро канор гузоред" / Шиаён: "Бидуни мушорикати ҳамагонӣ Афғонистон ба субот намерасад"

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт(а) — Абно — нишасти Созмони ҳамкории Шонгҳой рӯзи сешанбе (24 июл) ба мизбонии Чин баргузор шуд. Аъзои ин созмон дар баёнияе таъкид карданд, ки субот дар Афғонистон танҳо аз масири мушорикати воқеии тамоми ақвом ва гурӯҳҳои сиёсӣ дар сохтори қудрат мумкин аст.
Сергей Лавров, вазири хориҷаи Русия, дар поёни нишаст гуфт: "Тақрибан тамоми аъзои Созмони ҳамкории Шонгҳой бар кумак ба бозсозии Афғонистон тавофуқ доранд, аммо ин масир ниёзманд ба эҷоди як сохтори қудрат бо шумулиятдиҳии қавмӣ ва сиёсӣ аст."
Дар ҳамин ҳол, бархе аз устодони Донишгоҳи Кобул аз ҳукумати Толибон хостанд то бо тадбир ва ақлоният, масири сулҳу суботро дар пеш гирад. Ононон таъкид карданд, ки таркиби феълии қудрат дар Афғонистон инҳисорӣ аст ва мушорикати ақвом, ба вижа шиаён, метавонад ба тавсеа ва хуруҷи кишвар аз инзивоъ кумак кунад.
Мақомоти Толибон муддаӣ ҳастанд, ки сохтори феълии давлат ҳамашумул аст, аммо дар кобинаи кунунӣ ҳатто як вазири шиа ҳузур надорад.
Ҷомеаи шиаи Афғонистон тайи чаҳор соли гузашта борҳо хостори саҳми воқеӣ дар ҳукумат шудаанд, вале то кунун ба ин дархостҳо посухе дода нашудааст.
