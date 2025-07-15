Таҳрими ғайриқонунии Трамп алайҳи гузоришгари Созмони Милал / Пуштибонии ошкорои Амрико аз ҷиноёти Исроил

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт(а) ـ Абна ـ дар пайи дидорҳои ахири мақомоти аршади амрикоӣ бо Бинёмин Нетаняҳу, нахуствазири режими саҳюнистӣ, ки ба иттиҳоми ҷиноёт алайҳи башарият таҳти таъқиби Девони кайфарӣ байналмилалӣ аст, Марко Рубио, вазири умури хориҷии Амрико, дар иқдоми ғайриқонунӣ, Франческа Албанезе, гузоришгари вижаи Созмони Милал дар умури ҳуқуқи башар дар сарзаминҳои ишғолшудаи Фаластин аз соли 1967, ро таҳрим кард. Ин тасмим ҳамроҳ бо изҳороти казб ва тавҳиномези Рубио алайҳи Албанезе буд, ки бори дигар нишондиҳандаи азми давлати Амрико барои таъмини масунияти режими саҳюнистӣ аз посухгӯӣ дар баробари ҷиноёташ аст.
Ин иқдоми ғайриқонунӣ бо вокуниши тунди созмонҳои байналмилалӣ, коршиносон ва фаъолони ҳуқуқи башар дар саросари ҷаҳон мувоҷеҳ шуда ва ҳамчун як фоҷиаи ахлоқӣ маҳкум шудааст. Франческа Албанезе, чеҳрае шинохташуда дар ҳавзаи дифоъ аз ҳуқуқи башар, ба далели пойбандӣ ба усули ҳирфаӣ ва шуҷоат дар ифшои ҷиноёти режими саҳюнистӣ дар Ғазза тайи бист моҳи гузашта, мавриди таҳсини густурда қарор гирифтааст. Ӯ бо гузоришҳои мустанади худ, аз ҷумла гузориши ахир бо унвони «Анатомияи як наслкушӣ», нақши муҳимме дар ифшои нақзи системаи ҳуқуқи башар дар Фаластин ифо кардааст.
Таҳрими Албанезе нақзи мустақими маншури Созмони Милали Муттаҳид, Конвенсияи имтиёзот ва масуниятҳои Созмони Милал, ва тавофуқномаи мақари Созмони Милал аст. Ин иқдом ҳамчунин ҳамчун монеътрашии умдӣ дар масири маъмурияти ҳуқуқи башарии Созмони Милал талқӣ мешавад. Аз онҷо ки ин таҳримҳо бо ҳадафи муҳофизат аз режими саҳюнистӣ ва дигар омилони ҷиноёти ҷангӣ, ҷиноёт алайҳи башарият, ва наслкушӣ эъмол шудаанд, нақзи тааҳудоти Амрико тибқи Конвенсияи манъи наслкушӣ (ки Исроил ҳамакнун дар Девони кайфарӣ байналмилалӣ ба иттиҳоми он муҳокима мешавад) ва моддаи як конвенсияҳои Женева 1949 маҳсуб мешавад, ки Амрикоро мулзам ба таъмини риояти ин конвенсияҳо тавассути Исроил мекунад.
Илова бар ин, иқдоми Амрико, ки ба таври сареҳ бо таҳримҳои ғайриқонунӣ алайҳи Девони кайфарӣ байналмилалӣ муртабит аст, нақзи моддаи 70 (1) (ҷ) Асосномаи Рум (тасвиби 17 июли 1998) ба шумор меравад, ки ҷурм алайҳи иҷрои адолатро таъриф мекунад. Ин модда метавонад ба Албанезе ҳамчун қурбонии рафтори ғайриқонунии давлати Амрико, ҳаққи ҷуброни хасорат бидиҳад. Ҳамчунин, бо таваҷҷуҳ ба изҳороти тавҳиномези Рубио, ки бо «нияти суъ» ва «беэътиноии ошкор ба ҳақиқат» ҳамроҳ буда, Албанезе мумкин аст битавонад дар додгоҳҳои амрикоӣ ба далели хасороти молӣ ва ҳайсиятӣ ношӣ аз ин таҳримҳо ва изҳорот, дархости ҷуброни хасороти маданӣ кунад.
Коршиносони байналмилалӣ ва ниҳодҳои ҳуқуқи башарӣ хостори иқдоми қонунӣ алайҳи ин таҳримҳо дар Девони байналмилалии додгустарӣ (ICJ) шудаанд, зеро масунияти дипломатии гузоришгарони вижаи Созмони Милал тибқи Конвенсияи 1946 таъмин шудааст. Ин масуният барои итминон аз истиқлол ва адами мудохила дар анҷоми вазоифи гузоришгарони вижа вазъ шудааст.
Дар вокуниш ба ин иқдом, бисёре аз аъзои ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳои узви Созмони Милал, таҳримҳоро маҳкум карда ва хостори лағви онҳо ва ҷуброни хасороти ворида ба Албанезе ва Созмони Милал шудаанд. Баёнияҳои мутаъаддид нишон медиҳад, ки ин иқдоми ғайриқонунии давлати Амрико натанҳо ба ҳадафи худ барои хомӯш кардани садои Албанезе ва Созмони Милал даст нахоҳад ёфт, балки муқовамати ҷаҳонӣ алайҳи ҷиноёти режими саҳюнистӣ ва ҳамдастии Амрикоро тақвият хоҳад кард.
Ҷунбиши ҷаҳонии ҳамбастагӣ бо Фаластин дар ҳоли густариш аст ва ҳамон тавре ки Крейг Мухибер, фаъоли ҳуқуқи башар, таъкид карда, ин иқдоми шармовари давлати Амрико танҳо азми ҳомиёни адолат монанди Албанезеро барои идомаи мубориза бо ҷиноёти ҷангӣ, апартеид ва наслкушии режими саҳюнистӣ тақвият мекунад.
Таҳрими ғайриқонунии Трамп алайҳи гузоришгари Созмони Милал / Пуштибонии ошкорои Амрико аз ҷиноёти Исроил
Давлати Доналд Трамп дар иқдоме бесобиқа, Франческа Албанезе, гузоришгари вижаи Созмони Милал дар умури ҳуқуқи башари Фаластинро таҳрим кард; иқдоме, ки ба гуфтаи коршиносон, нақзи ошкорои қавонини байналмилалӣ ва талоше барои таъмини масунияти режими саҳюнистӣ дар баробари ҷиноёти ҷангӣ аст.
