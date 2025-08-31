Чӣ касе қоидаҳои бозиро барои се кишвари аврупоӣ алайҳи Эрон дикта мекунад?

Се кишвари аврупоии узви БАРҶОМ, шомили Англия, Фаронса ва Олмон (Тройкаи аврупоӣ) рӯзи панҷшанбе ба сурати расмӣ «огоҳинома»-и фаъолсозии механизми снэпбэкро барои бозгашти таҳримҳо зидди Эрон ба Шӯрои Амнияти Созмони Милал ирсол карданд. Ин се кишвари аврупоӣ, ки то кунун ба тааҳҳудоти БАРҶОМ-ии худ амал накардаанд, гуфтаанд, ки дар тайи 30 рӯзи оянда омодаи музокира бо Ҷумҳурии Исломии Эрон дарбораи тавофуқи ҳастаӣ ҳастанд, ки метавонад раванди бозгашти таҳримҳоро мутаваққиф кунад. Бино ба гузориши Порс Тудей ба нақл аз ИРНА, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон рӯзи ҷумъа дар паёме дар шабакаи X, бо зери савол бурдани истиқлол ва «эътибор»-и се кишвари аврупоӣ ба унвони «тарафҳои музокиротӣ», навишт:
Иқдоми ин се кишвари аврупоӣ барои бозгардонидани қатъномаҳои лағвшудаи Шӯрои Амнияти Созмони Милал алайҳи Эрон тарҷумони мафҳуми «шарики музокиротии мӯътабар» дар низоми байналмилалии мубтанӣ бар қоидаҳо аст, ки ба мӯҷиби он зӯр мӯҷиди ҳақ аст ва «ноқизи бузург» қоидаҳои бозиро дикта мекунад.
Вай афзуд: Тасмими се кишвари аврупоӣ барои шурӯи раванди бозгардонидани қатъномаҳои лағвшудаи Шӯрои Амният алайҳи Эрон, на ношӣ аз илзоми ҳуқуқӣ аст ва на бар мабнои арзёбии мантиқӣ; балки ҳамон тавр, ки Marco Rubio, вазири умури хориҷаи Амрико дар баёнияи матбуотие дар 28-уми август эътироф кардааст, бар мабнои дастурамали раисиҷумҳури Амрико тибқи ёддошти раёсатии шумораи 2 дар 4-уми феврали соли 2025 аст, тарафе, ки узви БАРҶОМ нест, бузургтарин ноқиз ва тахрибкунандаи БАРҶОМ буда ва аз соли 2018 ба сурати якҷониба аз БАРҶОМ хориҷ шуд ва мӯҷиби шаклгирии занҷирае аз ҳаводиси номатлуб то ба имрӯз шудааст.
Бақоӣ дар паёми худ тасвири зерро аз дидори ахири сарони аврупоӣ бо Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико дар Кохи Сафед замима кардааст; тасвире, ки ба гуфтаи бисёре аз коршиносони сиёсӣ нишон аз рафтори таҳқиромези Трамп бо онҳо дорад.
