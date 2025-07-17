Бақоӣ: Ғарб дар пайи хомӯш кардани ҳар мунаққиди наслкушии Исроил аст

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт(а) — Абно — «Исмоил Бақоӣ» сухангӯи Вазорати умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон рӯзи чаҳоршанбе ва дар такмили изҳори назари «Жозеп Боррел» масъули собиқи сиёсати хориҷии Иттиҳодияи Аврупо дар интиқод аз беамалии Иттиҳодияи Аврупо дар қиболи ҷиноёти режими саҳюнистӣ, паёмеро дар шабакаи иҷтимоии X (Твиттер) навишт.
Масъули собиқи сиёсати хориҷии Иттиҳодияи Аврупо дар паёме навишта буд: "Шӯрои Иттиҳодияи Аврупо дирӯз натавонист дар мавриди нақзи банди марбут ба ҳуқуқи башар дар тавофуқномаи ҳамкорӣ тавассути Исроил, тасмиме бигирад. Аммо ин худ як тасмим аст: Аврупо тасмим мегирад, ки ҷиноёти ҷангии мудовими Исроилро муҷозот накунад ва иҷоза медиҳад наслкушии Ғазза бидуни вақфа идома ёбад."
Бақоӣ низ дар ин хусус навишт: "Ва ин дуруст дар ростои таҳрими "Франческа Албанезе" гузоришгари вижаи Фаластин тавассути Иёлоти Муттаҳида аст, то ҳар мунаққиди наслкушӣ ва ҷиноёти ваҳшиёнаи мудовими Исроил дар Ғазза ва Каронаи Бохтарӣро сокит кунад."
