Ҳамлаи мусаллаҳонаи нерӯҳои ҳукумати Ҷавлонӣ ба рустои шиашин дар ҳудуди Ҳимс

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт(а) — Абно — манобеи маҳаллӣ аз ҳамлаи мусаллаҳонаи аносири вобаста ба ҳукумати Ҷавлонӣ ба рустои Алмазраъа дар ҳудуди ғарбии устони Ҳимс хабар доданд. Ин русто, ки умдатан шиашин аст, дар соатҳои ахир шоҳиди даргирии шадид, тирандозии густурда ва фазои пуралтиҳобе будааст.
Бар асоси иттилооти дарёфтӣ, дар ҷараёни ин ҳамла як нафар шаҳид ва чандин тан дигар захмӣ шудаанд. Ҳамчунин гурӯҳҳои муҳоҷим иқдом ба боздошти шумори зиёде аз ҷавонони шиаи ин русто кардаанд.
Шоҳидони айнӣ мегӯянд садои тирандозии сангин дар фазои рустои шиашини Алмазраъа танинандоз шуда ва саҳнаҳое аз фарёд ва ваҳшати занону кӯдакон, ки ба хиёбонҳо паноҳ бурдаанд, гузориш шудааст. Шароити амниятӣ дар минтақа ба шиддат буҳронӣ тавсиф шуда ва то кунун ҳеҷ вокуниши расмӣ аз сӯи ҳукумати Ҷавлонӣ дар ин хусус эълом нашудааст.
Чанд рӯз пеш низ пайкари Шайх «Расул Шаҳуд» рӯҳонии саршиноси шиаи сурӣ дар худравви шахсиаш дар наздикии шаҳри Ҳимс дар ғарби Сурия, бо осори гулула кашф шуда буд. Тибқи ин гузориш, афроди мусаллаҳи ношинос дар наздикии истгоҳи бозрасӣ вобаста ба нерӯҳои амниятии ҳукумати Ҷавлонӣ дар атрофи шаҳри Ҳимс ва рустои «Алмазраъа» — ки зодгоҳи ин рӯҳонӣ низ ҳаст — ба таври мустақим ба сӯи вай тир андохтаанд. Рустои Алмазраъа пас аз ин террор, шоҳиди барпоии тазоҳуроти мардумӣ дар маҳкумияти ин террор буд.
Шоёни зикр аст, ки устони Ҳимс дар маркази кишвари Сурия аз марокизи аслии сукунати шиаёни ин кишвар аст ва ҳудуди ҳаштод ҳазор тан аз шиаёни Сурия дар шаҳри Ҳимс ва даҳҳо рустои пиромуни он, сукунат доранд. Теъдоди зиёде аз шиаёни устони Ҳимс пас аз суқути ҳукумати Асад аз бими ҷони худ маҷбур ба тарки манозили худ ва паноҳ бурдан ба кишвари Лубнон шуданд.
