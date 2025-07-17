Ҳизбуллоҳи Лубнон таҷовузи режими саҳюнистиро ба Сурия маҳкум кард

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт(а) — Абно — ба нақл аз Алманор, Ҳизбуллоҳи Лубнон имрӯз чаҳоршанбе бо судури баёнияе таҷовузи режими саҳюнистиро ба Сурия маҳкум кард ва хостори ваҳдат дар баробари ишғолгарон шуд.
Ҳизбуллоҳи Лубнон таҷовузи ваҳшиёнаи режими саҳюнистӣ ба Сурияро ба шиддат маҳкум кард ва онро таҷовузи ошкор ба ҳокимияти миллӣ ва ғайринизомиёни Сурия, нақзи ошкори қавонин ва ҳанҷорҳои байналмилалӣ ва идомаи силсилаи ҳамлаҳои режими ишғолгари Исроил дар Лубнон, Фаластин ва Яман донист.
Дар ин баёния омадааст: "Ин таҷовузи буздилона сарфан насли охири бахше аз маҷмӯае аз тарҳҳои саҳюнистӣ аст, ки бо ҳадафи таҷовуз ба кишварҳо ва эҷоди ихтилоф ва тафриқа байни мардуми як миллат анҷом мешавад, дар талоше барои муаррифии худ ба унвони зомини амнияти мардум, дар ҳоле ки худ бузургтарин таҳдид барои амният ва суботи минтақа аст."
Таҷрибаҳои гузашта собит кардааст, ки ин душман ба аҳду паймонҳо эҳтиром намегузорад ва ба тавофуқот пойбанд нест ва фақат забони зӯрро мефаҳмад. Ин душман, мардум ва кишварҳоро чизе ҷуз абзоре барои хидмат ба лоиҳаи истеъмории худ намебинад ва мекӯшад онҳоро дар ҳолати заъф ва инқиёд нигоҳ дорад.
Your Comment