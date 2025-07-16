Вокуниши Вазорати корҳои хориҷӣ ба боздошти шаҳрвандони эронии муқими Амрико

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт (а) – Абно – Алиризо Ҳошимӣ Раҷо, мудири кулли умури эрониёни хориҷ аз кишвар Вазорати умури хориҷаи кишвармонамон иқдоми ғайриқонунии ахири давлати Амрикоро дар боздошти густурдаи шаҳрвандони эронии муқими Амрико ва рафтори ғайриинсонӣ бо онҳоро ба шиддат маҳкум кард.
Ҳошимӣ Раҷо изҳор дошт: "Ин иқдоми Амрико, ки мутаоқиби ҳимоят ва дахолати ин кишвар аз таҷовузи низомӣ ва ғайриқонунии режими саҳюнистӣ алайҳи ҳокимият ва тамомияти сарзаминии Эрон сурат пазируфта, ошкоро хилофи меъёрҳои мутаорифи ҳуқуқии байналмилалӣ аст."
Вай бо изҳори нигаронии ҷиддӣ аз иқдоми давлати Амрико афзуд: "Бар асоси гузоришҳои дарёфтӣ, Вазорати амнияти миҳани Амрико (DHS) ба унвони сиёсатгузор ва Идораи муҳоҷирати Амрико (ICE) ба унвони муҷрӣ, мубодират ба аъмоли сиёсатҳо ва иқдомоти сахтгирона ва анҷоми амалиёти густурдаи интизомӣ ва амниятӣ алайҳи атбои эронии сокини Амрико намудаанд. Ин вазъият нигаронии фузунгиранда ва ҷиддие барои хонаводаҳои эрониёни боздоштшуда ба вуҷуд овардааст."
Вай бо истинод ба Конвенсияи равобити консулӣ 1963 Вена, тааҳҳуд ва масъулияти давлати Амрикоро дар эҷоди тасҳил барои дастрасии консулӣ ба атбои эронӣ дар кӯтоҳтарин замон мумкин барои дафтари ҳофизи манофеи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Вашингтонро ёдовар шуда ва афзуд: "Барағми пайгириҳои аввалияи консулӣ то кунун тавзеҳи қонеъкунандае дар бораи далоили боздошти ин шаҳрвандон дарёфт накардаем. Мо зимни ғайри қобили қабул донистани рафторҳои саркӯбгарона ва ғайриинсонӣ бо ин даста аз эрониёни муқими Амрико хоҳони эҳтиром ба ҳуқуқ ва эъломи фаврии мушаххасоти онҳо ва низ тасҳили дастрасии консулӣ ҷиҳати ироаи хадамоти лозим ба онҳо ҳастем."
Мудири кулли умури эрониёни хориҷ аз кишвар изҳор намуд: "Маҳрум созии садҳо инсон аз ҳаққи иқомат дар кишвари дигар, сирфан бар асоси миллияти ё мазҳаби онҳо, мисдоқи табъизи нажодӣ ва нажодпарастии низомёфта дар ҳайати ҳокимаи Амрико буда ва ноқизи нораҳои байналмилалӣ дар заминаи ҳуқуқи башар бавижа асли манъи табъиз ва ҳуқуқи бунёдии башар маҳсуб мешавад ва ин амр ба табъ масъулияти байналмилалии давлати Амрикоро ба дунбол хоҳад дошт."
Ҳошимӣ Раҷо бо таъкид бар ҳимояти қотеъи Ҷумҳурии Исломии Эрон аз ҳуқуқи атбои худ, гуфт: "Мо аз ҳеҷ иқдоме барои сиёнат аз ҳуқуқи эрониён дар баробари осор ва табооти ношӣ аз тасмими табъизомези давлати Амрико фурӯгузор нахоҳем кард ва чунончи ҳар як аз ҳамватанҳо таҳти боздошт дар Амрико хоҳони бозгашт ба сарзамини модарии худ бошанд, аз ҳимоят ва мусоидати комили давлати Ҷумҳурии Исломии Эрон бархурдор хоҳанд шуд."
