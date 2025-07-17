Мавзеъгирии ҳукумати Ҷавлонӣ дар қиболи таҷовузоти режими саҳюнистӣ

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт(а) — Абно — Вазорати хориҷаи ҳукумати Ҷавлонӣ дар вокуниш ба таҷовузоти режими саҳюнистӣ ба Сурия эълом кард: "Таҷовузоти имрӯз (саҳюнистҳо) дар чорчӯби таҷовузоти ҳадафманди режими Исроил барои шӯълавар кардани таниш ва ҳарҷу марҷ ва барҳам задани амнияти Сурия аст."
Дар ин баёния аз сӯи Вазорати хориҷаи ҳукумати Ҷавлонӣ омадааст: "Сурия таҷовузи хоинонаи Исроилро, ки ниҳодҳои давлатӣ ва тасосисоти ғайринизомиро дар пойтахт Димишқ, ва устони Сувайдо ҳадаф қарор дод, ба шиддат ва бо шадидтарин ибораот маҳкум мекунад."
Ин ҳамла мунҷар ба кушта шудани чандин ғайринизомии бегуноҳ, даҳҳо захмӣ аз ҷумла занону кӯдакон ва хасороти густурда ба зерсохтҳо ва хидматрасонии умумӣ шуд.
Ин ҳамла, ки бахше аз сиёсати умдаи режими Исроил барои домана задан ба танишҳо, густариши ҳарҷу марҷ ва тазъифи амният ва субот дар Сурия аст, нақзи ошкори маншури Созмони Милали Муттаҳид ва ҳуқуқи байналмилалӣ маҳсуб мешавад.
Сурия Исроилро масъули тамомиёри ин танишофаринии хатарнок ва паёмадҳои он медонад ва таъкид мекунад, ки тамоми ҳуқуқи машрӯъи худро барои дифоъ аз сарзамин ва мардуми худ бо тамоми васоили муҷоз тибқи қавонини байналмилалӣ маҳфуз медорад.
