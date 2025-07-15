Кушташудагони даргирӣ дар Сувайдо тақрибан ба 90 нафар расид

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) ـ Абна ـ дар иттилоияи Дидабони ҳуқуқи башари Сурия омадааст, теъдоди кушташудагони даргирӣ дар Сувайдо ба 89 нафар афзоиш ёфт.
Даргирӣ байни друзҳо ва аносири мусаллаҳ вобаста ба Ҷӯлонӣ аз дирӯз оғоз шудааст. Дар ҳамин ҳол, ҳамоҳангсози Созмони Милали Муттаҳид дар Сурия аз ҳаводиси Сувайдо изҳори нигаронӣ кард ва хостори оташбас ва ҳифзи амнияти ғайринизомиён шуд ва таъкид кард, ки мардуми Сурия имрӯз ба шиддат ба субот ва сулҳ ва ваҳдати дохилӣ ниёзманданд.
Аз тарафе Шӯрои низомии Сувайдо аз гурӯҳҳои мусаллаҳ хост, ки дар баробари ҳамла ба ин устон биистанд. Телевизиони Сурия низ гузориш дод ҷангандаҳои исроилӣ ҳамлаҳои ҳушдордиҳанда алайҳи танкҳои артиши Сурия дар ҳудуди Сувайдо анҷом додаанд.
Гуруҳи номбурдаи «Дидабони ҳуқуқи башари Сурия» дар иттилоияе аз афзоиши теъдоди кушташудагони даргириҳо дар устони Сувайдо (ҷануб) ба 89 нафар хабар дод.
Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) ـ Абна ـ дар иттилоияи Дидабони ҳуқуқи башари Сурия омадааст, теъдоди кушташудагони даргирӣ дар Сувайдо ба 89 нафар афзоиш ёфт.
Your Comment