Тафсилоти ҳамлаи Исроил ба президенти Эрон

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (а) — Абна — ба нақл аз хабаргузории Форс, пеш аз зуҳри рӯзи душанбеи 26 хурдод, дар ҳоле ки ҷаласаи Шӯрои олии амнияти миллӣ бо ҳузури руасои се қувва ва дигар мақомоти аршад дар табақоти зерини як сохтмон дар ғарби Теҳрон дар ҳоли баргузорӣ буд, ҳамла оғоз шуд.
Модели ин ҳамла мушобеҳи амалиёти террори шаҳид Сайид Ҳасан Насруллоҳ тарроҳӣ шуда буд. Муҳоҷимон бо шиллики шаш бомб ё мушак, вурудиҳо ва хуруҷиҳои сохтмонро ҳадаф қарор доданд то масирҳои фирорро масдуд ва ҷараёни ҳаворо қатъ кунанд. Пас аз инфиҷорҳо, барқи табақа қатъ мешавад, аммо масъулон бо истифода аз як даричаи изтирорӣ, ки аз қабл пешбинӣ шуда буд, худро ба берун аз сохтмон расонданд.
Бархе аз масъулон аз ҷумла раисиҷумҳур дар ҳини хуруҷ дучори ҷароҳати мухтасаре дар ноҳияи по шуданд. Бо таваҷҷуҳ ба дақиқии иттилооте, ки душман барои ин ҳамла дошта, эҳтимоли вуҷуди омили нуфузӣ дар ҳоли баррасӣ аст. Ин мавзӯъ нишон медиҳад, ки душман аз ҳар абзори мумкин, ҳатто террори мақомоти олирутба, барои зарба задан ба амнияти миллии Эрон истифода мекунад.
342/
