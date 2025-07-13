Ироқчӣ: Дастгоҳи дипломатӣ барои таҳаққуқи ҳуқуқи мардум аз ҳеҷ кӯшише дареғ нахоҳад кард

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абна — Саййид Аббос Ироқчӣ, вазири умури хориҷии кишварамон дар хусуси нишасти дирӯзи худ бо сафиро ва намояндагони хориҷии муқими Теҳрон дар ҳисоби расмии худ дар барномаи Инстаграм навишт: Асри дирӯз дар нишасте бо ҳузури сафиро ва дипломатҳои аршади хориҷии муқими Теҳрон, ба ташриҳи мавзеъҳои усулӣ ва қотеъи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар қаболи ҷанги таҳмилии ахири режими саҳюнистӣ ва Иёлоти Муттаҳида алайҳи кишварамон пардохтам.
Вай афзуд: Дастгоҳи дипломатӣ ҳамгом бо нерӯҳои мусаллаҳ ва бо такя бар азми росихи миллати бузурги Эрон, аз ҳеҷ кӯшише барои таҳаққуқи ҳуқуқи машрӯъ ва қонунии эрониёни сарафроз ва муқовим фурӯгузор нахоҳад кард.
Ироқчӣ рӯзи гузашта дар ин нишаст дар хусуси музокирот гуфта буд: Дар ҳар роҳи ҳалли музокиротӣ ҳуқуқи мардуми Эрон дар мавзӯи ҳастаӣ аз ҷумла ҳаққи ғанӣ созӣ бояд мавриди эҳтиром бошад. Мо ҳеҷ тавофуқе, ки ҳаққи ғанӣ созӣ барои Эрон надошта бошад нахоҳем дошт. Барои ғанӣ созӣ қурбониҳои зиёде дода шуда ва барои он ҷанг алайҳи мо таҳмил шуд. Агар музокироте шакл бигирад мавзӯи музокира фақат ҳастаӣ хоҳад буд, дар муқобили рафъи таҳримҳо ва ҳеҷ мавзӯи дигаре машмули музокира нахоҳад шуд.
Вай тасреҳ кард: Эрон тавонмандиҳои низомӣ ва дифоъии худро дар ҳар шароите ҳифз хоҳад кард ва барои дифоъ аст ва мавзӯи ҳеҷ музокирае нахоҳад буд.
