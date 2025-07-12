Али Лориҷонӣ: Нетаняҳу ва Трамп бузургии миллати Эронро дарк намекунанд / Бо хуни шаҳидон Ховари Миёнаи муқовиматкунанда дар ҳоли шаклгирӣ аст

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) – Абно – Али Лориҷонӣ имрӯз (ҷумъа, 20 июл) дар маросими гиромидошти шаҳид генерал-майор Муҳаммад Саид Изодӣ изҳор дошт: Ин рӯзҳо ҳам талхиҳои зиёде барои миллати Эрон дорад ва ҳам тавфиқоти зиёде. Аз даст додани муҷоҳидоне мисли Ҳоҷӣ Рамазон бисёр сахт аст. Инҳо шахсиятҳои мумтозе буданд, ки умри худро сарфи хидмат ба мардуми Фаластин карданд. Ба ин содагӣ ин шахсиятҳо тарбият намешаванд.
Вай дар идома изҳор дошт: Шаҳидони дигари мо, ки дар ин рӯзҳо аз сӯи бадтарин афрод ба шаҳодат расиданд, дар наҳоди худ шахсиятҳои яктое буданд монанди шаҳид Рашид ва шаҳид Боқирӣ. Яке аз ин шахсиятҳо шаҳид Рамазон аст. Инчунин ӯ аз назари шахсиятӣ фарди мумтоз ва аз назари рӯҳӣ бисёр муқовиматкунанда ва камсухан аммо фаъол дар кори худ буд, хидматҳои бисёр зиёде анҷом дод, аммо ҷинси кор тавре буд, ки намешуд ошкоро шавад.
Раиси собиқи Маҷлиси Шӯрои Исломӣ тасриҳ кард: Бояд бидонем, ки як шахсияти бисёр арзишмандро аз даст додем. Режими саҳюнистӣ хатои бузурге, ки дорад ин аст, ки фикр мекунад бо ин терроҳо метавонад шароитҳоро дар Ховари Миёна ва Эрон иваз кунад. Гоҳ дар бораи Эрон сӯҳбат карда ва мегӯянд шароити Эрон бояд иваз шавад.
Вай дар идома таъкид кард: Нетаняҳу гуфта буд, ки ба миллати Эрон паём медиҳам, замоне Куруш доштед, ки миллати Эронро наҷот дод ва имрӯз давлати яҳуд миллати Эронро наҷот медиҳад. Чӣ қадар нофаҳмӣ дар ин сухан аст. Яъне миллати Эрон Имом Ҳусайн (а)-ро раҳо мекунанд ва ту нафларо мечаспонанд. Хок бар сарат. Бузургии миллати Эронро дарк намекунад. Ҳоҷӣ Рамазонро аз мо гирифтед, аммо оё тавонистед муқовиматро аз Фаластин бигиред. Ин рӯзҳо дидӣ Ҳамос чӣ кори бузурге кард. Ниҳоле, ки Ҳоҷӣ Рамазон кошта зинда аст.
Вай афзуд: Ин ҳама ҳаёҳу кардед, ки Ҳамос ва Ҳизбуллоҳ аз байн рафтаанд, аммо Ҳамос ҳамчунон зинда аст ва амалиёт анҷом медиҳад. Мегӯянд мехоҳем Ховари Миёнаро тағйир диҳем. Трамп борҳо гуфта: "Ман сулҳро аз тариқи қудрат эҷод мекунам." Нетаняҳу ҳам дӯст дорад мисли ӯ сухан кунад. Ӯ ҳам мегӯяд: "Сулҳро аз тариқи қудрат дар Ховари Миёна эҷод мекунам." Ин шиор комилан иртиҷоӣ аст, ҳамаи диктаторҳои таърих ин суханро мегуфтанд. Магар Муғул сухане ғайр аз ин дошт. Магар Ҳитлер ғайр аз ин буд. Магар Наполеон ғайри ин мегуфт. Як фикри иртиҷоӣ дубора худро дар саҳнаи байналмилалӣ нишон медиҳад. Ин фикр боиси ҷангҳо шуд ва миллионҳо нафар кушта шуданд. Баъд аз Ҷанги Ҷаҳонии Дувум низомҳое эҷод шуд, ки ин фикр аз байн биравад.
Мушовири Раҳбари муаззами инқилоб тасриҳ кард: Ин Созмони Милал ва Шӯрои Амниятро барои чӣ гузоштанд?! Фикри сулҳ аз тариқи қудрат фикри иртиҷоӣ аст, ки ҳамаи хунхорон таърих думбол мекарданд, яъне ё таслим шавед ё бо ман биҷангед. Ин назарияро думбол карда ва фикр мекунанд дар паноҳи ин назария метавонанд Ховари Миёнаро тағйир диҳанд. Оё Амрико бо ин назария тавонист масъалаи Украина ва Ғаззаро ҳал кунад? Хайр. Зарба заданд ва куштор карданд, аммо мардуми Фаластин таслим нашуданд.
Лориҷонӣ идома дод: Бо раҳбарии ҳакимонаи мақоми муаззами раҳбарӣ бар даҳони Трамп кӯбидем. Вақте як назария муваффақ нест дар Ховари Миёна чӣ кор мехоҳад кунад. Ҳама бояд бидонем ва кишварҳои минтақа бояд фикр кунанд, ки бо сару садо ва қулдурӣ мехоҳанд кишварҳои заифро таслим кунанд. Иқтисод ва сиёсати онҳо таҳти нуфузи Исроил меравад. Як ҷараёни пуч бо сару садо мехоҳанд кишварҳоро тасарруф кунанд. Трамп чун шумен аст бо сару садо ба дунболи ин ҳадаф аст, аммо миллатҳо бояд бедор шаванд.
Вай дар идома хотирнишон кард: Ховари Миёнаи нав шакл мегирад, аммо бо хуни ин шаҳидон як Ховари Миёнаи муқовиматкунанда ба вуҷуд хоҳад омад. Онҳо дунболи Ховари Миёнаи залил ҳастанд, аммо бо муқовимати миллатҳо як Ховари Миёнаи сарбаланд ва муқовиматкунанда шакл хоҳад гирифт. Ёди азизи сафар кардаро гиромӣ медорем. Худованд дараҷоти эшонро мутаолӣ тар кунад. Хуни ин азизон ҳаракатро муқовиматкунандатар ва амиқтар мекунад.
Your Comment