Изҳороти Вазорати корҳои хориҷии Амрико дар бораи кушта шудани як шаҳрванди амрикоӣ дар соҳили ғарбӣ

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) – Абно – Вазорати умури хориҷии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба Ал-Ҷазира гуфт: “Мо аз гузоришҳо дар бораи марги як шаҳрванди амрикоӣ дар соҳили ғарбӣ огоҳ ҳастем.”
Ин вазоратхона афзуд: “Ҳеҷ авлавияти болотаре нисбат ба амният ва саломатии шаҳрвандони амрикоӣ дар хориҷ аз кишвар надорем.”
Бино ба гуфтаи ин вазоратхона, ба далели эҳтиром ба махфияти хонавода дар ин давраи сахт, иттилооти бештаре наметавонад ироа кунад.
Рӯзи ҷумъа, шаҳракнишинон Сайфуллоҳ Комил Мусаллат, 23-соларо дар шаҳраки Санҷил, дар шимоли Ромаллоҳ, ба шиддат латукӯб карданд, ки мунҷар ба марги ӯ шуд.
Вазорати тандурустии Фаластин шоми ҷумъа эълом кард, ки “Сайфуддин Комил Абдулкарим Мусаллат”, 23-сола, пас аз латукӯби шадид аз ҷониби шаҳракнишинон дар шаҳраки Санҷил, дар шимоли Ромаллоҳ, даргузашт.
Баъдан ин вазоратхона эълом кард, Муҳаммад Шалбӣ, 23-сола, низ дар ҳамин шаҳрак пас аз тирандозии шаҳракнишонон ба сӯи ӯ ба шаҳодат расидааст.
Вазорати тандурустии Фаластин афзуд, ки илова бар ин ду шаҳид, 40 фаластинӣ дар ҷараёни даргирӣ бо шаҳракнишинон дар арозӣ байни шаҳракҳои Санҷил ва Ал-Мазраъаи Шарқия захмӣ шудаанд.
Манбаъҳои фаластинӣ гузориш доданд, ки ҳамлаи ҷадиди шаҳракнишинон ба шаҳраки Санҷил таҳти ҳимояти нерӯҳои ишғолгар анҷом шудааст.
Ин манбаъҳо гуфтанд, ки гурӯҳҳои шаҳракнишин монеи расидани тимҳои пизишкӣ ба ҷавононе шуданд, ки дар ҷангалҳои атрофи Санҷил гирифтор шуда буданд.
Вашингтон Пост ба нақл аз бастагони Мусаллат, аз Тампа, Флорида, навишт, ки ӯ аз ҷониби шаҳракнишинони исроилӣ мавриди латукӯб қарор гирифта ва кушта шудааст.
Падари Мусаллат гуфт: “Ин як кобус ва беадолатии боварнакарданӣ аст, ки ҳеҷ хонаводае набояд ҳаргиз бо он рӯ ба рӯ шавад.”
Ӯ аз Вазорати умури хориҷии Иёлоти Муттаҳида хост то “таҳқиқоти фаврӣ анҷом диҳад ва шаҳракнишинони исроилӣ, ки Сайфро куштанд, ба хотири ҷиноятҳояшон посухгӯ кунад.”
Ӯ афзуд: “Мо хостори адолат ҳастем.”
Ду нафар аз бастагони Мусаллат гуфтанд, ки ӯ июни гузашта барои дидор бо хонаводааш дар рустои Ал-Мазраъаи Шарқия, воқеъ дар шимолу шарқи Ромаллоҳ, ба соҳили ғарбӣ сафар карда буд.
Артиши ишғолгари Исроил ҳам эълом кард, ки дар ҳоли баррасии ҳодиса дар шаҳраки Санҷил аст ва иддао кард, ки дар наздикии русто “ба сӯи исроилиҳо санг партоб шуда” ва “даргирии хушунатборе дар минтақа рух додааст.”
Дафтари Комиссариати олии ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид дар моҳи марти гузашта эълом кард, ки Исроил шаҳраксозиҳо дар соҳили ғарбӣро ба унвони бахше аз илҳоқи тадриҷии ин сарзаминҳо ба Исроил, ки нақзи қавонини байналмилалӣ аст, густариш дода ва тақвият додааст.
Олитарин додгоҳи Созмони Милали Муттаҳид соли гузашта милодӣ эълом кард, ки ишғоли сарзаминҳои фаластинӣ аз ҷониби Исроил ва ҳамчунин сохти шаҳракҳо ғайриқонунӣ аст ва бояд дар асраъи вақт поён ёбад.
