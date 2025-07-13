Чаро бозгашти шиаёни Сурия ба ҳудуди шаҳри Ҳумс пойдор намемонад? / Хонаводаҳои шиаи рустои Ашрафия бори дигар овора шуданд

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт (а) — Абна — манобеи ҳуқуқи башарӣ дар Сурия аз бозгашти шуморе аз хонаводаҳои шиаи сурӣ ба рустои Ашрафия дар ҳудуди шаҳри Ҳумс хабар доданд; аммо ин хонаводаҳо ба далели таҳдидҳои амниятӣ муҷаддадан маҷбур ба тарки ин русто шуданд.
Ба асоси ин гузориш, чанд хонавода аз аҳолии рустои Ашрафия, ки умдатан муташаккил аз солмандон ва кӯдакон буданд, ба манозили худ бозгаштанд; хонаҳое, ки соли пеш ва ҳамзамон бо оғози даргириҳо ва суқути ҳукумати Башшор Асад, тарк карда буданд.
Бо ин ҳол, ба маҳзи бозгашти ин хонаводаҳои шиаи сурӣ ба манозили худ, бархе унсурҳои вобаста ба ҳукумати Ҷавлонӣ, иқдом ба озор ва ирҳоби онҳо карданд. Мавориде монанди партоби норинҷаки савтӣ дар соатҳои поёнии шаб ва тирандозиҳои пароканда, боис шуд, ки ин хонаводаҳо хостори дидор бо «Кумитаи сулҳи иҷтимоӣ» барои таъмини амнияти худ шаванд.
Ба гуфтаи манобеи маҳаллӣ, ин таҳдидҳо танҳо чанд рӯз пас аз бозгашти ин хонаводаҳои шиаи сурӣ рух дод ва дар ниҳоят боис шуд онҳо бори дигар хонаҳои худро тарк карда ва ба маҳаллаҳои амнтарӣ дар шаҳри Ҳумс паноҳ бибаранд.
Шоёни зикр аст, ки аксари сокинони шиамазҳаби рустоҳои ҳудуди шимолии Ҳумс, дар соли гузашта ба далели ноамнӣ ва даргириҳо, манозили худро тарк карда буданд. Пас аз суқути ҳукумати пешини Сурия, рустоҳо ва шаҳракҳои шианишин дар ҳудуди шимолии шаҳри Ҳумс аз ҷумла Ашрафия, Мухтория, Кафрабд ва Ғанту ва ҳамчунин рустоҳои шианишин дар ғарби шаҳри Ал-Қасири Сурия дар наздикии марзи Лубнон, ҳадафи сарқатҳои мусаллаҳона, ғорат ва оташсӯзиҳои амданӣ қарор гирифтанд; иқдомоте, ки бо ҳадафи эҷоди ваҳшат ва кӯчи иҷбории сокинон анҷом шуд.
