Тасаввуроти зеҳнии мақоми иттилоотии Фаронса алайҳи барномаи сулҳомези ҳастаии Эрон

Ба гузориши хабаргузории Абно, хабаргузории Ройтерз гузориш дод, ки Николя Лернер, раиси Хадамоти иттилооти хориҷии Фаронса (DGSE), рӯзи сешанбе дар идомаи иддаоҳои мақомоти ғарбӣ алайҳи Эрон муддаӣ шуд, ки тамоми абъоди барномаи ҳастаии Эрон пас аз ҳамлаҳои ҳавоии Амрико ва Исроил бо таъхири чандмоҳа мувоҷеҳ шуда, аммо ҳамчунон тардидҳое дар хусуси маҳалли нигаҳдории захираҳои урани бо ғановати болои ин кишвар вуҷуд дорад.
Лернер, ки барои нахустин бор дар як шабакаи телевизионии миллӣ суҳбат мекард, дар гуфтугӯ бо шабакаи LCI иддао кард: Арзёбии мо ин аст, ки тамоми мароҳили барномаи ҳастаии Эрон башиддат осеб дида ва барномаи ҳастаии Эрон эҳтимолан бо таъхири чашмгир барои чандин моҳ рӯ ба рӯ шудааст.
Вай бидуни ироаи мустанадот ва дар идомаи иддаоҳои мутаноқизи бархе мақомоти ғарбӣ ва амрикоӣ, муддаӣ шуд: Бахши кӯчаке аз захираҳои урани ғанӣшудаи Эрон нобуд шуда, аммо бахши аъзами он ҳамчунон дар ихтиёри мақомоти эронӣ боқӣ мондааст.
Раиси дастгоҳи иттилоотии Фаронса дар идомаи иддаоҳои хилофи воқеъ худ афзуд: Мо имрӯз нишонаҳое аз маҳалли ин захираҳо дорем, аммо то замоне ки Ожонси байналмилалии энержии атомӣ кори худро аз сар нагирад, наметавонем бо эътимод дар ин бора суҳбат кунем. Ин масъала бисёр муҳим аст, чаро ки дар ғайри ин сурат тавоноии радиёбии онро нахоҳем дошт.
Лернер бо сенариёсозӣ алайҳи барномаи сулҳомези ҳастаии Эрон муддаӣ шуд: Дигар арзёбиҳои иттилоотӣ низ нишон медиҳанд, ки Эрон мумкин аст ҳамчунон бахше аз захираҳои урани ғанӣшударо ба сурати махфиёна дар ихтиёр дошта бошад ва ҳамчунин аз зарфияти фаннии лозим барои бозсозии барнома бархурдор бошад.
Вай ба иддаоҳои бепоя ва асоси худ идома дод ва иддао кард: Эҳтимоли идомаи фаъолияти махфиёнаи ҳастаии Эрон бо зарфияти ғанӣсозии камтар вуҷуд дорад.
Лернер бидуни ишора ба бадъаҳдии кишвараш ба ҳамроҳи Амрико ва дигар тройкаи аврупоӣ дар амал ба маводи Барҷом ва низ ҳамлаи муҷовизонаи режими саҳюнистӣ, ки дар ҳини музокироти Эрон ва Амрико сурат гирифт, гуфт: Ба ҳамин далел [иқдоми махфиёнаи Эрон барои фаъолияти ҳастаӣ] аст, ки Фаронса то ин андоза бар ёфтани роҳи ҳалле дипломатӣ барои буҳрони ҳастаии Эрон таъкид дорад.
Иддаои ин мақоми фаронсавӣ дар ҳоле матраҳ мешавад, ки Сайид Аббос Ароқчӣ, вазири умури хориҷаи Эрон ахиран дар гуфтугӯ бо як расонаи амрикоӣ тасреҳ кард: Барномаи ҳастаии мо сулҳомез аст ва мо қасди ҳаракат ба самти аслиҳаҳои ҳастаиро надорем. Ин аслиҳаҳо бар асоси фатвои мақоми муаззами раҳбарӣ ҳаром аст ва ҳеҷ ҷойгоҳе дар доктрини амниятии мо надорад.
Ароқчӣ гуфт: Ман умедвор ҳастам, ки дунё ва ба хусус Ғарб, ин нуктаро дарк ва қабул кунанд, ки мардуми Эрон ин ҳақро доранд, ки аз ҳуқуқи ҳастаии худ барои мақосиди сулҳомез баҳраманд бишаванд ва қатъан эрониён аз ин ҳақи худ кӯтоҳ намеоянд.
