Ахборе аз нақшаҳои ҷадиди режими саҳюнистӣ барои доманаи ақибнишинӣ аз Ғазза

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абна — интизор меравад режими саҳюнистӣ имрӯз якшанбе нақшаҳои ҷадидеро ироа диҳад, ки ҷузъиёти марбут ба доманаи ақибнишинӣ аз навори Ғазза, аз ҷумла контроли меҳвари Муроғро шарҳ медиҳад. Дар ҳамин ҳол, имрӯз ахбори фошшуда нишон медиҳанд, ки музокироти ғайримустақим байни ҷунбиши муқовимати исломӣ (Ҳамос) ва режими ишғолгар дар Дуҳа бо монеаҳо ва мушкилот рӯ ба рӯст, аммо ҳанӯз ба нуқтаи шикаст нарасидааст.
Канали 12 ибрӣ ба нақл аз як манбаи хориҷии огоҳ гузориш дод, ки Исроил нақшаҳои ҷадидро дар посух ба дархости миёнҷигарони қатарӣ ироа хоҳад кард.
Ин манбаъ хотирнишон кард, ки қатариҳо ба Исроил равшан кардаанд, ки нақшаҳои қаблии он тавассути Ҳамос рад хоҳад шуд ва метавонад боиси фурӯпошии музокирот шавад.
Ин дар ҳолест, ки як манбаи фаластинӣ ба хабаргузории Франс Пресс гуфт, ки музокироти Дуҳа «бо монеаҳо ва мушкилоти печидае рӯ ба рӯст». Ин печидагиҳо ношӣ аз исрори Исроил бар нақшаи ақибнишинӣ аст, ки ҷумъа барои истақрори муҷаддад ироа кард ва шомили ҳифзи нерӯҳои низомии худ дар беш аз 40 дарсад аз навори Ғазза аст, мизоне, ки Ҳамос онро рад мекунад.
Ин манбаъ ҳушдор дод, ки нақшаи ақибнишинӣ «бо ҳадафи ҷо додани садҳо ҳазор овора дар бахше аз минтақаи ғарби Рафаҳ дар омодасозӣ барои кӯчондани шаҳрвандон ба Миср ё соири кишварҳо аст, ки Ҳамос онро рад мекунад».
Ӯ таъкид кард, ки ҳайати музокиракунандаи Ҳамос «нақшаҳои ироашуда тавассути Исроилро нахоҳад пазируфт, зеро онҳо машруияти ишғоли муҷаддади тақрибан ними навори Ғазза ва мунзавӣ кардани он, бидуни гузаргоҳҳо ё озодии рафтуомад, монанди урдугоҳҳои нозиҳо, ро нишон медиҳанд».
Ин манбаъ ишора кард, ки миёнҷигарони қатарӣ ва мисрӣ «аз ҳар ду тараф хостаанд музокироти марбут ба ақибнишиниро то замони вуруди «Стив Виткаф», фиристодаи Иёлоти Муттаҳида, ба Дуҳа ба таъхир бияндозанд».
Як манбаи фаластинии дигар таъкид кард, ки «Ҳамос хостори ақибнишинии нерӯҳои исроилӣ аз тамоми манотиқе аст, ки пас аз 2 март тавассути Исроил ишғол шудааст».
Бо ин ҳол, ӯ хотирнишон кард, ки «пешрафте» дар «масъалаи кумак ва табодули зиндониён» ҳосил шудааст.
Дар ҳамин замина, расонаҳои ибрӣ гузориш доданд, ки музокироти ғайримустақим бо Ҳамос дар пойтахти Қатар мутаваққиф нашудааст. Онҳо идомаи мушорикати ҳайати исроилӣ дар музокирот ва ҳамкории он бо миёнҷигаронро таъйид карданд.
Канали 12 ибрӣ ба нақл аз як мақоми сиёсии ношинос хабар дод, ки музокирот мутаваққиф нашудааст ва ҳайати исроилӣ «агарчи монеаҳои Ҳамос» ба музокирот дар Дуҳа идома медиҳад.
Рӯзи чаҳоршанбе, Ҳамос мувофиқати худ ро бо озодии 10 зиндонии зиндаи исроилӣ, ба унвони бахше аз инъитофпазирии худ барои дастиёбӣ ба тавофуқ дар бораи Ғазза, эълом кард, дар ҳоле ки Исроил ҳамчунон бар сари «нукоти аслӣ», аз ҷумла хуруҷ аз Ғазза, сарсахт аст. Дар муқобил, Исроил ҳамчунон бар эҷоди як минтақаи ҳоил ба арзи 2 то 3 километр дар минтақаи Рафаҳ ва 1 то 2 километр дар боқии манотиқи марзӣ исрор дорад.
Аз сӯи дигар, канали 13 ибрӣ ба нақл аз як мақоми сиёсии ношинос гузориш дод, ки «музокирот дар Дуҳа идома дорад ва рӯзи шанбе анҷом шуд ва ҳайати музокиракунанда бо миёнҷигароне аз Миср ва Қатар ҳамкорӣ дорад».
Ин мақоми сиёсӣ тавзеҳ дод, ки ҳайати музокиракунандаи Исроил «тамоси мудовом бо Бенямин Нетаняҳу, нахустназир ва Ран Дармер, вазири умури стратегӣ, ро ҳифз кардааст».
Ин мақоми сиёсӣ иддао кард, ки «Ҳамос монеаҳо эҷод мекунад ва ҳеҷ инъитофпазирие нишон намедиҳад ва барои тазъифи музокирот ва фишор бар афкори умумӣ дар Исроил, маъракаи таблиғотӣ ба роҳ андохтааст».
Чанд рӯз пеш, Ҳамос дар баёнияе эълом кард, ки «нукоти асосӣ вуҷуд дорад, ки ҳамчунон дар даст музокира ҳастанд, аз ҷумла муҳимтарин онҳо ҷараёни кумакҳо, хуруҷи артиши ишғолгар аз навори Ғазза ва ироаи заволи воқеӣ барои оташбаси доимӣ».
Дуҳа чанд рӯзист, ки шоҳиди давраи ҷадиде аз музокироти ғайримустақим байни ҳайатҳои Ҳамос ва ишғолгарон бо миёнҷигарии Қатар ва Миср ва бо мушорикати Амрико аст, ки ҳадафи он дастиёбӣ ба оташбас ва тавофуқи табодули асоро аст.
