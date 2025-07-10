Шаҳодати тоза дар зиндони Эвин; шумори кулли шаҳидон ба 80 нафар расид

Ба гузориши Хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) – Абно – сухангӯи Қувваи Қазоия, Асғар Ҷаҳонгир дар ҳошияи маросими гиромидошти шаҳидони ҳамлаи Исроил ба зиндони Эвин, гуфт: Душмани ҷинояткор талош дорад бо нақзи ошкори тамоми усули ҳуқуқи байналмилал ва ҳуқуқи башардӯстона, беэътиноии худ ба қавоиди пазируфташудаи ҷаҳониро ба рух бикашад. Мутаассифона созмонҳои байналмилалӣ дар баробари ин рафторҳо амалкарде бехосият доштаанд ва ҳамин сукут, заминасози иртикоби чунин ҷинояте шудааст.
Ҷаҳонгир идома дод: Қувваи Қазоия бо ҷиддият пайгири ин мавзӯъ аст ва раванди расидагӣ ҳам дар маҳокими дохилӣ оғоз шуда ва ҳам муқаддимоти иқдомоти ҳуқуқӣ дар сатҳи байналмилалӣ дар ҳоли анҷом аст. Ҷаласоти коршиносӣ дар ҳоли баргузорӣ аст то ҳам хисороти моддӣ ва ҳам хисороти ҷонӣ ворида ба атбои эронӣ шиносоӣ ва баровард шавад.
Вай идома дод: Дастгоҳҳои иҷроӣ низ муваззаф шудаанд мизони хисороти воридаро баровард ва ба Қувваи Қазоия эълом кунанд то фароянди қазоӣ бо суръати бештаре думбол шавад. Ӯ ҳамчунин аз тадвини дастуруламале вижа барои тасҳили сабти шикоёти афроди ҳақиқӣ ва ниҳодҳои ҳуқуқӣ хабар дод.
Ҷаҳонгир тасреҳ кард: Парвандаи шаҳидони ин ҳодиса низ дар ҳоли ташаккул аст. Созмони Зиндонҳо ва Бунёди Шаҳид дар таомул ҳастанд то иқдомоти лозим барои такмили парвандаи ин шаҳидон ва шиносоии ҳуқуқи қонунии онҳо анҷом шавад.
Вай дар поён аз шаҳодати яке дигар аз сарбозони маҷрӯҳшуда дар ин ҳамла хабар дод ва гуфт: Бо афзуда шудани ин шаҳид, омори шаҳидони ҳодисаи Эвин афзоиш ёфтааст.
Ҳамчунин парвандаи расидагӣ ба ҷосусони дастгиршуда низ дар дастури кори додситонӣ қарор дорад ва бо дастури вижаи раиси Қувваи Қазоия, расидагии қазоӣ бо авлавият дар ҳоли пайгирӣ аст. Иттилооти такмилӣ дар нишасти хабарии оянда ироа хоҳад шуд.
Your Comment