Террори мусофирон дар Балуҷистон, ҷинояте алайҳи башарият ва суботи миллӣ

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абна — Оятуллоҳ Сайид Соҷидали Нақвӣ, раиси Шӯрои уламои шиаи Покистон, ҳамлаи террористиро ба автобуси мусофирбарӣ, ки аз Куитта, маркази иёлати Балуҷистон, ба сӯи Панҷоб дар ҳаракат буд, ба шиддат маҳкум кард ва гуфт: "Ҳадаф қарор додани мусофирон пас аз баррасии кортҳои шиносоӣ иқдоме бисёр таассуфбор ва нигаронкунанда аст."
Вай бо хонаводаҳои қурбониёни ин террор ҳадафманд, самимона ибрози ҳамдардӣ ва таслият кард.
Террорҳои Балуҷистон ҳамлае ошкоро ба амният ва суботи Покистон аст
Сенатор Роҷа Носир Аббос Ҷаъфарӣ, раиси Маҷлиси Ваҳдати Муслимини Покистон низ эълом кард: "Ноамниҳо, ҳамлаҳои террористии ахир ва шаҳодати шаҳрвандони бегуноҳ дар Балуҷистон, чизе камтар аз як фоҷеаи миллӣ нест. Дили ҳар покистонӣ аз ин ҳодисаи дарднок, андӯҳгин ва ғамзада аст. Ин иқдомот на танҳо ҷиноёти бузург алайҳи башариятанд, балки ҳамлае мустақим ба амният ва суботи ватани азизи мо маҳсуб мешаванд."
Вай таъкид кард: "Шавоҳид ва воқеиятҳои майдонӣ нишон медиҳад, ки нерӯҳои душман, ба вижа Ҳинд ва Исроил, дар қолаби як иттиҳоди пинҳонӣ пушти ин рӯйдодҳо ҳастанд. Ҳадафи онҳо, эҷоди нифоқ, беэътимодӣ ва ошӯб дар Балуҷистон барои зарба задан ба тамоммияти арзӣ ва ваҳдати миллии Покистон аст. Ин тавтеаҳо муддатҳост идома доранд ва ҳадафи онҳо тазъифи дохилии кишвар ва эҷоди тафриқа дар миёни миллат аст."
Роҷа Носир идома дод: "Мо ин зулм ва барбариятро ба шиддат маҳкум мекунем ва муҷаддадан таъкид мекунем, ки хуни шаҳидони бегуноҳи ватан иншоаллоҳ бесамар нахоҳад монд. Қотилони ин ҷонҳои маъсум ба сазои аъмоли худ хоҳанд расид ва нақшаҳои плидашон нақш бар об хоҳад шуд."
Раиси Маҷлиси Ваҳдати Муслимини Покистон афзуд: "Дар ин даврони ҳассос, бояд бо пухтагии сиёсӣ, иттиҳоди миллӣ ва дироят амал кунем. Акнун замони имтиёзгирии сиёсӣ ё мунозиа нест, балки замони ноком кардани тавтеаҳои душман ва табдил кардани Балуҷистон ва саросари кишвар ба мақмани оромӣ аст. Мардуми ватандӯсти Балуҷистон, сармоя ва иззати ин сарзамин ҳастанд. Лозим аст робитае бар пояи муҳаббат, эътимод ва эҳтиром бо онон барқарор шуда ва мушкилоташон аз тариқи гуфтугӯ, адолат ва сиёсатгузории шаффоф ҳал гардад."
Вай гуфт: "Покистон акнун дар бароҳае ҳассос ва таърихӣ қарор дорад. Масъулияте сангин бар дӯши сиёсатмадорон, нахбагон ва ниҳодҳои давлатӣ аст, ки бо ниҳояти тадбир ва дар назар гирифтани манофеи миллӣ, гом бардоранд, зеро кӯчакترین ғафлат мумкин аст ба хисороте ҷуброннапазир мунҷар шавад. Бояд бо эстротеҷии ҷамъӣ ва иттиҳод, масири субот, оромиш ва пешрафти ватани азизро ҳамвор кунем."
