Нақшаи хатарноки Моссад дар Яман; Ҳамкории иттилоотӣ-ҷосусӣ бо муздурони Адан ва ишғолгарони саҳюнистӣ

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) – Абно – баъд аз муваффақиятҳои чашмгири давлати миллии Санъо дар мубориза бо режими саҳюнистӣ дар дифоъ аз миллати мазлуми Ғазза дар арсаи дарёӣ, ҳавоӣ ва мушакӣ ва нотавонии Амрико дар мутаваққиф кардани тасмимоти ҷиддии Санъо алайҳи ин режим, мақомоти режими саҳюнистӣ аз муддатҳо қабл ба думболи роҳи нуфузи иттилоотӣ ва низомӣ дар дохили Яман ҳастанд.
Агарчӣ соли гузашта талошҳои ҷосусии Моссад дар Яман бо ҳушёрии ба муваққии давлати Санъо хансо шуд ва ниҳодҳои амниятии Яман тайи гузорише ҷузъиёти хансосозии фаъолиятҳои ҷосусии Оҷонсии ҷосусии Амрико «Сиё» ва хадамоти ҷосусии режими саҳюнистӣ «Моссад» дар Яманро мунташир карданд, аммо режими саҳюнистӣ ҳамчунон аз тариқи муздурони вобаста ба давлати Арабистони Саудӣ ва Имороот дар Адани ишғолӣ ба думболи ҳамкории роҳбурдӣ-итилоотӣ ва низомӣ барои зарба задан ба Ансоруллоҳ аст.
Дар ҳамин росто, расонаҳои исроилӣ пас аз он ки давлати муздур дар Адани ишғолӣ мутааҳҳид шуд, ки дар канори режими саҳюнистӣ алайҳи амалиёти нерӯҳои Санъо дар дарёи Сурх биистад, аз мавқеи он тамҷид карданд ва онро «машрӯъ» тавсиф карданд.
Вебсайти ибрӣ AURORA, дар нусхаи русии худ, аз мавқеи давлати мустақар дар Адани ишғолӣ тамҷид кард ва аз ҷомеаи байналмилалӣ, ба вижа Созмони Милал, хост то «иқдомоти қотеъонае» алайҳи Санъо ба далели амалиёти дарёи Сурх дар ҳимоят аз мардуми Фаластин иттихоз кунад.
Ин вебсайти ибрӣ тавзеҳ дод, ки нерӯҳои мусаллаҳи Яман аз замони оғози амалиёти мубораки "Тӯфони Ақсо" ва таҷовуз ба Ғазза дар 7 октябри 2023, садҳо амалиёт алайҳи режими саҳюнистӣ ва киштиҳои тиҷории он дар дарёи Сурх анҷом додаанд.
Ин нақшаи саҳюнистӣ пас аз он дар дастури кори режими ишғолгари Қудс қарор гирифт, ки нерӯҳои Санъо пас аз эъмоли муҳосираи шадиди бандарҳо ва роҳҳои ҳавоӣ ва дарёӣ, тавонистанд ба ишғолгарони исроилӣ осеби иқтисодӣ ворид карда ва фаъолиятҳои тиҷории онҳоро фалаҷ кунанд.
Рӯзномаи саҳюнистӣ "Йедиот Аҳронот" гузориш дод, ки «муассисаи дифоӣ» муътақид аст, ки оташбас дар Ғазза, мушакҳои Яманро низ мутаваққиф хоҳад кард, аммо ҷоҳталабиҳо барои нобудии Исроилро мутаваққиф нахоҳад кард. Ин рӯзнома афзуд, ки Исроил дар аз байн бурдани ё ҷилавгирӣ аз таҳдиди Яман, ки тақрибан 2000 километр бо он фосила дорад, бо мушкил рӯ ба рӯ аст.
Аммо режими саҳюнистӣ бо ҳамкории давлатҳои арабии ҳавзаи Халиҷи Форс, ки тайи солҳо ишғоли Адан, сарватҳои яманиҳо аз нафту газ гирифта то таллоро аз ин кишвар ба мақсадҳои кишварҳои худ ва Аврупову Амрико интиқол медиҳанд, дар садади ҳамкории қавитаре бо ишғолгарони Аданӣ аст то битавонанд зарбаҳои муҳиммеро ба Ансоруллоҳи Яман ворид кунанд.
Аз ин рӯ, ҳар рӯз нишонаҳое аз ҳамкории муздурон дар Адан бо режими саҳюнистӣ ошкор мешавад. Ахиран як мақоми исроилӣ ҳамкории иттилоотӣ-ҷосусии наздик бо давлати муздури Адан алайҳи Санъоро дар вокуниш ба амалиёти он дар ҳимоят аз мардуми Фаластин дар навори Ғазза таъйид кардааст.
Авигдор Либерман, вазири дифои собиқи Исроил, ба як манбаи хабарии душман гуфт: "Мо дар Яман ба як тарҳи созмонёфта ниёз дорем, на ин ки ҳар аз гоҳе ба ҳамлаҳои ҳавоӣ муттако бошем. Мо ба Моссад ниёз дорем то ба манотиқи таҳти контроли давлати Адан нуфуз кунад то маъмуронеро омӯзиш диҳад ва дар он ҷо як тарҳи созмонёфта барои муқобила бо Ҳусиҳо эҷод кунад."
Имконоти низомӣ такмилкунандаи имконоти иттилоотӣ алайҳи Санъо
Дар баробари талоши мақомоти саҳюнистӣ барои нуфузи иттилоотӣ дар давлати Санъо, канали расмии 11 гузориш дод, ки мақомоти амниятии режими саҳюнистӣ аз ҳамтоёни амрикоии худ хостаанд, ки «ба арсаи Яман бозгарданд». Ин мақомот баҳона оварданд, ки ташдиди ҳамлаҳои артиши Яман ба як «мушкили байналмилалӣ» табдил ёфтааст ва бояд як эътилофи густарда ташкил шавад то паёми равшане ба Ансоруллоҳи Яман مبنی бар ин ки дар хатар аст, ирсол шавад.
Аз сӯи дигар, Созмони радио ва телевизиони Исроил эълом кард, ки «Исроил» бо таваҷҷӯҳ ба ташдиди ҳамлаҳои мушакии Яман ба самти «Исроил» ва ғарқ шудани киштиҳо дар дарёи Сурх, паёме مبنی бар дархости мудохилаи низомӣ ба Иёлоти Муттаҳида ирсол кардааст.
Ба назар мерасад, Созмони иттилоотии режими саҳюнистӣ Моссад бо тамоми коршиканиҳои худ ва сафарбар кардани нерӯҳои муздур дар Адан бо ҳамкории иттилоотӣ-ҷосусии Имороот ва Арабистон натавонистааст ба натиҷаҳои дилхоҳи худ барои нуфузи амниятӣ дар сохтори ҳокимияти давлати Санъо даст пайдо кунад. Аз ин рӯ, ба думболи имконоти аз пеш озмудашуда ва шикастхӯрдаи низомӣ бо вуруди Амрико аст. Иродаи мардуми Яман муҳимтарин сармояи давлати Санъо бо такя ба Худованд дар баробари мутаҷовизони саҳюнистӣ аст, сармояе, ки Амрико ва Исроилро дар баробари Яман сардаргум кардааст.
