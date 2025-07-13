Маросими дафни шаҳидони ҷиноятҳои режими саҳюнистӣ дар Қум

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) - Абна - равобити умумии Сипоҳи Имом Алӣ ибни Абитолиб (а) бо интишори эъломияе хабар дод: Маросими ташйии ҷасади поки шаҳидони таҷовузоти ахири режими наҳси саҳюнистӣ ба ватани азизамон, сарҳанг посдор Алиризо Резозода Муқаддам ва сарбоз посдор Алӣ Алиризоӣ рӯзи сешанбеи 24 тирмоҳ соати 9:30 субҳ баргузор мешавад.
Ҷасади ин шаҳидони арҷманд бо ҳузури табақаҳои мухталифи мардум, хонаводаҳои муаззами шаҳидон, уламо, талабагон ва масъулони устонӣ аз масҷиди Имом Ҳасан Аскарӣ (а) ба самти ҳарами мутаҳҳари Ҳазрати Маъсума (с) ташйиъ хоҳад шуд.
Дар идомаи ин эъломия омадааст: Сипоҳи Имом Алӣ ибни Абитолиб (а) аз уммати Ҳизбуллоҳ ва шаҳидпарвари устон барои ширкат дар маросими ташйиъ ва дафни ин шаҳидони азиз даъват ба амал меоварад.
342/
Your Comment