Вокуниши Ароқчӣ ба ҳамлаҳои Исроил ба Сурия/ Ҷаҳон бояд барои поён додан ба ин таҷовузгарии девонавор муттаҳид шавад

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт(а) — Абно — «Сайид Аббос Ароқчӣ» вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон рӯзи чаҳоршанбе ва дар вокуниш ба ҳамлаҳои густардаи режими саҳюнистӣ ба Сурия навишт: "Мутаассифона, ин иттифоқ комилан қобили пешбинӣ буд. Пойтахти баъдӣ куҷост?"
Матни комили паёми вай дар шабакаи X (Твиттер) ва тарҷумаи он ба шарҳи зер аст:
"Мутаассифона, ин иттифоқ комилан қобили пешбинӣ буд. Пойтахти баъдӣ куҷост? Режими ваҳшӣ ва афсоргусехтаи саҳюнистӣ ҳеҷ ҳадду марзе намешиносад ва танҳо як забонро мефаҳмад. Ҷаҳон, аз ҷумла минтақа, бояд барои поён додан ба ин таҷовузгарии девонавор муттаҳид шавад. Эрон аз ҳокимият ва тамомияти арзии Сурия ҳимоят мекунад ва ҳамвора дар канори мардуми Сурия хоҳад истод."
