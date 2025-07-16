  1. Home
Гузоришгари вижаи Созмони Милал: Ҷаҳон, наслкушӣ дар Ғаззаро мутаваққиф кунад

16 Июл 2025 - 13:44
News ID: 1708438
Source: ABNA
Гузоришгари вижаи Созмони Милал гуфт, ки иқтисоди режими саҳюнистӣ барои тадовуми ишғол ва табдили он ба наслкушӣ тарроҳӣ шудааст.

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт (а) – Абно – «Франческа Албаниз» гузоришгари вижаи Созмони Милал дар умури сарзаминҳои фаластинӣ бомдоди чаҳоршанбе бори дигар хостори водор кардани режими саҳюнистӣ ба поёни ҷанги Ғазза шуд.

Албаниз дар баёнияе гуфт: "Иқтисоди Исроил барои тадовуми ишғол ва табдили он ба наслкушӣ тарроҳӣ шудааст. Кишварҳо ва бахши хусусӣ бояд равобити худ бо Исроилро баррасӣ ва тааллуқ кунанд."

Шабакаи «Ал-Ҷазира» ба нақл аз вай гузориш дод: "Вақти он расидааст, ки ҷаҳон барои таваққуфи наслкушӣ дар Ғазза иқдом кунад."

