Гузоришгари вижаи Созмони Милал: Ҷаҳон, наслкушӣ дар Ғаззаро мутаваққиф кунад

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт (а) – Абно – «Франческа Албаниз» гузоришгари вижаи Созмони Милал дар умури сарзаминҳои фаластинӣ бомдоди чаҳоршанбе бори дигар хостори водор кардани режими саҳюнистӣ ба поёни ҷанги Ғазза шуд.
Албаниз дар баёнияе гуфт: "Иқтисоди Исроил барои тадовуми ишғол ва табдили он ба наслкушӣ тарроҳӣ шудааст. Кишварҳо ва бахши хусусӣ бояд равобити худ бо Исроилро баррасӣ ва тааллуқ кунанд."
Шабакаи «Ал-Ҷазира» ба нақл аз вай гузориш дод: "Вақти он расидааст, ки ҷаҳон барои таваққуфи наслкушӣ дар Ғазза иқдом кунад."
