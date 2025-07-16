Худкушии як низомии дигари режими саҳюнистӣ

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт (а) – Абно – рӯзномаи Ҳааретс аз худкушии як низомии дигари артиши режими саҳюнистӣ хабар дод.
Ин рӯзнома навишт: "Як низомии узви типи ҳавобурд талош кард бо шиллики гулӯла ба зиндагии худ поён диҳад."
Ин низомӣ дар яке аз пойгоҳҳои артиш дар ҷануб, даст ба худкушӣ зад.
Пештар рӯзи душанбе манобеи саҳюнистӣ гузориш доданд, ки як низомии артиши режими саҳюнистӣ дар посгоҳе дар шимоли сарзаминҳои ишғолӣ худкушӣ кардааст.
Манобеи саҳюнистӣ рӯзи ҷумъа низ гузориш дода буданд: "Ҷасади як низомии 30-солаи артиши Исроил, ки ба зарби гулӯла кушта шуда буд, дар минтақаи «Кафар Табваҳ» дар Каронаи Бохтарӣ пайдо шуд."
Расонаи саҳюнистӣ «Ҳадашут Лило Тсензура» навишта буд, ки ин низомӣ худкушӣ кардааст.
Бино ба эъломи манобеи саҳюнистӣ, аз оғози ҷанг алайҳи Навори Ғазза дар ҳафтуми октябри 2023 (15 Меҳри 1402) то кунун 44 низомии саҳюнист ба далели ихтилолоти рӯҳӣ-равонӣ ношӣ аз ҷанг, худкушӣ кардаанд.
